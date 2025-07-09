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Araçtan attığı çantadan çıkanlar şok etti

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Araçtan attığı çantadan çıkanlar şok etti
Araçtan attığı çantadan çıkanlar şok etti

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan C.S.O mahkemeye çıkarıldı.

 Polis memuru Hacı Durdu Özer mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokakta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis,olay yerinin ziyaret edildiğini, çantanın bulunarak emare alındığını, yapılan aramada içerisinde satışa hazır 22 paket halinde 22 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 5 bin 230 TL ve 20 sterlin para tespit edildiğini açıkladı.

Polis, incelenen kamera görüntülerinden aracın plakasının belirlendiğini, yapılan araştırma sonucu zanlı adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, olay tarihinde zanlıya ulaşılamadığını, telefonla aranıp karakola cep edilmesine rağmen gelmediğini kaydetti.

Polis, zanlının 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla polise gelerek, teslim olduğunu ifade etti.

Polis, yaptıkları soruşturma sonucu zanlının çantayı attığı sokakta trafik denetimi olduğunu, bu nedenle çantayı attığını, hatta olay günü dikkatsiz sürüşten kendisine ceza yazıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi.

Polis, uyuşturucu analiz sonucunun çıktığını ve hintkeneviri olduğunun teyit edildiğini belirtti.

Polis, parmak izi inceleme sonucunun ise henüz çıkmadığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ifade eden polis, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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