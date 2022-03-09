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Arap ülkeleri, Batı'nın baskısına rağmen Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlıktan yana

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Arap ülkeleri, Batı'nın Baskısına Rağmen Rusya-Ukrayna Savaşında Tarafsızlıktan Yana
Arap ülkeleri, Batı'nın baskısına rağmen Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlıktan yana

Orta Doğu ülkelerinin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi konusunda bir yandan Rusya'yı öbür yandan da krizin asli taraflarından gibi görünen ABD'yi kızdırmamak için tarafsız tutum sergileme yolunu seçti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın tehditleriyle mücadelede müttefik ülkelerin yanında durmaktan vazgeçmesi ve sonrasında gelen Joe Biden yönetiminin bölge meseleleriyle ilişkiyi koparma ve Doğu Asya'da Çin ile Rusya'nın ABD milli güvenliğine yönelik tehditlerine yönelmeyi seçen eski başkan Barack Obama'nın politikalarını sürdürmesinin ardından, son yıllarda Washington'un müttefiki ya da ortağı çeşitli ülkeler, Rusya ya da Çin'le ilişki ağı kurmaya yöneldi.

Geçen on yıllar boyunca bölgedeki aktif ülkelerin Washington ile ilişkileri, askeri ve güvenlik alanlarında müttefiklik ve ortaklık şeklinde sürerken, bu ülkeler ABD silahları için de büyük bir pazar oldular.

Rusya ise yıllardır ticari ortak ve bölge ülkelerine silah temininin temel kaynağı durumunda. Ayrıca küresel piyasada petrol fiyatlarına hakimiyet noktasında Suudi Arabistan'ın da ortağı.

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