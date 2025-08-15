  • BIST 10824.46
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Arıklı duyurdu: Puan cezaları siliniyor, yeni kameralar beklemede!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, puan cezalarının silinmesi için önerge hazırlanacağını duyurdu.
Arıklı duyurdu: Puan cezaları siliniyor, yeni kameralar beklemede!

Bakan Arıklı, “Son 2 yıl içinde çeşitli sebeplerle trafik suçlarında tebligat sıkıntıları yaşadığımız doğrudur. Bu gecikmelerden dolayı birikmiş puan cezalarının bir anda tebliğ edilmesi ile puan sınırını dolduran birçok kişinin ehliyetine belirli bir süre el konulması ile mağduriyet yaratıldığı görülmüştür. Bu sebeple puan cezalarının affı için Bakanlığımızca Bakanlar Kuruluna önerge hazırlanacaktır” açıklamasını yaptı.

Arıklı, gecikmiş tebligatlar dolayısıyla birikmiş para cezalarının en azından bir kısmının affedilip affedileceği konusunda da savcılıktan görüş alınacağını belirtti.

Yapay zeka destekli kameralar yarın devreye girmeyecek

Bakan Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Öte yandan Yapay Zekalı Trafik Kameralarının işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ikaz levhalarını üreten makinada meydana gelen arıza yüzünden ikaz levhalarının üretilip yollara konulmasında gecikme yaşanmaktadır. Bu sebeple yarın başlatmayı düşündüğümüz yapay zekalı trafik kameralar dönemini polis yetkililerimizin teklifi doğrultusunda bir müddet erteleme kararı aldık.

Bu sebeple yollara konulan kameraların, bir müddet daha sadece eski kameraların işlevini yerine getirmeye devam edeceğini, ikaz levhalarının konulmasından sonra diğer görevleri yerine getirmeye başlayacağını kamuoyuna duyururuz.”

 

