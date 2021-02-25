Arıklı: Elektrikte zararların tazmini için bir çalışma başlatacağız

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda, KIB-TEK’te bir takım radikal değişiklikler yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda, KIB-TEK’te bir takım radikal değişiklikler yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

Kurumun yapılmayan zamlardan dolayı 330 milyon civarında zararı olduğunu belirten Arıklı, çeşitli yerlerden alacağı bulunan Kurumun sadece devletten 120 milyon alacağı olduğunu kaydetti.

Kurumun maliyetlerinin arttığını ifade eden Arıklı ‘Elektriği 117 kuruşa mal edip 97 kuruşa satmamız mümkün değil. Kurumun da kendi ayakları üstünde durması gerekiyor. Zararların tazmini için bir çalışma başlatacağız aksi takdirde ayakları üzerinde durması mümkün değil’ diye konuştu.

Elektrik iletim hatlarının yenilenmesi gerektiğini de kaydeden Arıklı, 75 milyon dolar civarında bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yüzer gemiden elektrik üretilmesi ile ilgili bir proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü de belirtti ve bu sisteme geçilmesi halinde Güney Kıbrıs’a enerji satılmasının da mümkün olabileceğini anlattı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, piyasanın denetlenmesi konusuna da değindi. Arıklı, özellikle pandemi döneminde denetlemenin yapılmasını ve fahiş fiyat uygulayanların cezalandırılmasından yana olduğunu belirterek, belediyelere denetleme yetkisi verileceğini söyledi ve bunun için etiket tüzüğünün şart olduğunu ifade etti.