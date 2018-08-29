Arıklı; “Hükümet randevu koparmak için tiyatro oynuyor”

YDP Heyeti dün akşam Karşıyaka köyünde halka açık bir toplantı gerçekleştirdi. Oldukça yoğun ilgi gören toplantıda ilk konuşmayı yapan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Hükümeti oluşturan dört partinin de çuvalladığını söyleyerek, YDP nin bu süreçte her geçen gün büyüdüğünü ve üye sayısını hızla artıran tek parti olduğunu söyledi.

Turan Büyükyılmaz “YDP, sorumlu muhalefet anlayışı ile Hükümeti birçok konuda eleştirdiği gibi zaman zaman da Hükümete destek olmakta ve yol göstermektedir. YDP bu süreçte gösterdiği performans ile giderek halkın umudu olmaktadır” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, ülkenin içinde yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek Hükümetin bu sıkıntıların altında kalarak ezildiğini söyledi. Arıklı; “Yapılması gereken şey ciddi tasarruf tedbirleri almak, piyasayı ucuzlatarak halkın alım gücünü artırmaktır. Hükümet bunu yapamıyor. Çünkü bu Hükümetin güç odaklarının çıkarlarına dokunacak gücü de yok, niyeti de yok. Hep söyleriz; Bu düzeni onu kuran ve ondan nemalanan partiler değiştiremez. Düzeni ancak bu düzenin ezdiği insanların partisi değiştirebilir. O partide YDP’dir” dedi.

Ercan’da yaşanan ve 5 saatlik eylemin de bir mizansen olduğunu iddia eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Hükümet orada bir tiyatro oynamıştır. Ercan’da yapılan eylemin Türkiye medyasına yansıması sağlanmış ve böylece Ankara’nın dikkati çekilmek istenmiştir. Bu algı operasyonu ile randevu koparılmaya çalışılıyor. Nitekim olay Türkiye medyasında geniş bir şekilde yer aldıktan sonra Bakanlar Kurulu devreye girmiş ve grev mahiyetindeki o eylem sonlandırılmıştır. Ankara bu tür çocukça mizansenlere kanmaz. Ankara sizden iş yapmanızı, reformları gerçekleştirmenizi istiyor. Reform yaparsanız para zaten orada, hazır bekliyor. Yapın reformları alın parayı. Ama sizin derdiniz, hiçbir icraat yapmadan Ankara’dan sıcak para almaksa bu olmayacak. Bunu hepimizin anlaması gerek” dedi.

Arıklı, YDPnin sendikalara düşman olmadığını hatta ek mesai konusunda sendikalara hak verdiklerini söyleyerek, “Tasarrufu sadece çalışandan beklemek yanlıştır. Tasarruf, en tepeden başlamalı ve yüksek kazanç sahibi olan herkesi sarmalıdır. Siz başka kesimlere dokunmadan sadece çalışanın haklarına dokunursanız elbette sendikaları karşınızda bulursunuz. Mesela niçin örtülü ödeneklerinizdeki parayı bütçeye iade etmeyi düşünmüyorsunuz?” dedi.

Arıklı Olağanüstü Hal ilanı konusundaki açıklamalarına da açıklık getirerek şunları söyledi; “Ülke kaos içerisinde. Piyasayı denetleyemiyor, vurgunun önüne geçemiyorsunuz. Aldığınız tedbirler ya serbest piyasa ekonomisinin duvarlarına tosluyor, ya da sendikaların yasal haklarına çarpıp önünüze geri geliyor. Siz mademki birkaç aylık bir programla bu işi çözeceğinize inanıyorsanız ve samimi iseniz, o zaman Anayasanın size verdiği hakları kullanın ve Olağanüstü Hal ilan edin. Anayasa’nın 124,125 ve 126. Maddeleri size bu hakkı veriyor. Ayrıca 1983 yılında çıkarılan “Olağanüstü Durum Yasası” da bu konuda size gerekli yasal altyapıyı hazırlamış. Daha ne bekliyorsunuz. Gelin acı tedbirler alın. Ekonomiyi düzlüğe çıkarın. Bu aşamada YDP olarak size her konuda destek olalım. Bir muhalefet partisi olarak size daha nasıl yardımcı olalım”.

YDP kitle toplantılarına bu akşam Esentepe’de yapacağı açık hava toplantısı ile devem edecek.