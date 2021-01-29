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Arıklı Karakoç ve Güngörer’i kabul etti

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.
Arıklı Karakoç ve Güngörer’i kabul etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine gelmiş olmasından dolayı Erhan Arıklı’yı  kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.Karakoç Sivil Savunma Teşkilatı olarak günün 24 saati tüm paydaşlar ile birlikte olağanüstü durumlar karşısında halkın can ve mal kaybını asgari seviyede tutacak şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sivil Savunma Teşkilat'nın Doğal afetlerde, arama-kurtarma çalışmalarında halkın can ve mal kaybını asgari düzeye indirmede büyük bir yere sahip olduğunu vurguladı.Arıklı Karakoç ve ekine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek gerek duyulduğu zaman hertürlü işbirliğine hazırız dedi.

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