  • BIST 1.377
  • Altın 452,975
  • Dolar 8,1557
  • Euro 9,7076
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Arıklı: Karantinadan çık, gel oy kullan demedim

» »
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP kurultayında tespit edilen karantinadan kaçan temaslı kişi hakkında konuştu.
Arıklı: Karantinadan çık, gel oy kullan demedim

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP kurultayında tespit edilen karantinadan kaçan temaslı kişi hakkında konuştu.

 YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Arıklı, önemli açıklamalarda bulundu.

YDP kurultayında tespit edilen karantinadan kaçan temaslı kişinin 22 bin TL para cezası aldığı ve karantinaya götürüldüğü sorusunu yanıtlayan Arıklı, “Güney Kıbrıs’ta çift aşı ile PCR testi istemeden kapılar açıldı. Çift aşılı ve çift negatif olan A.Y’nin karantinaya alınması ne kadar doğru?” diye sordu.

 Arıklı, ortada bir uygulama olduğunu yanlış olsa bile herkesin uymak zorunda olduğuna vurgu yaparak, “Hata işlediyse cezasını çekecek. Şeriatın kestiği parmak acımaz” dedi. Temaslı olduğu için karantinada olan kişinin kurultaya gelip oy kullanmasını doğru bulmadığını anlatan Arıklı, “Yaptığı yanlış. Gel oy kullan demedim” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar partileri Cenevre’ye davet etti13 Nisan 2021 Salı 08:25
  • KIB-TEK'te Sendikaya ''Çık'' Dediler!13 Nisan 2021 Salı 08:24
  • KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!13 Nisan 2021 Salı 08:03
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 13 Nisan 2021 )13 Nisan 2021 Salı 08:02
  • Fırat Borak yazdı: Eğitim ve Çevre13 Nisan 2021 Salı 07:30
  • BTMK'nın adı artık İrsen Küçük Ortaokulu oldu12 Nisan 2021 Pazartesi 22:13
  • Tatar’dan “Ramazan ayı” mesajı12 Nisan 2021 Pazartesi 22:12
  • Sorakın: “Tek arzunuz statükonun devamını sağlamaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz”12 Nisan 2021 Pazartesi 21:42
  • Bakanlar Kurulu’ndan Ercan grevine yasak12 Nisan 2021 Pazartesi 21:09
  • Manavoğlu: "Mecliste görünmeyen hükümet yetkilileri televizyon konuşmalarında mangalda kül bırakmıyor"12 Nisan 2021 Pazartesi 21:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti