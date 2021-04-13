Arıklı: Karantinadan çık, gel oy kullan demedim

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP kurultayında tespit edilen karantinadan kaçan temaslı kişi hakkında konuştu.

YDP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Arıklı, önemli açıklamalarda bulundu.

YDP kurultayında tespit edilen karantinadan kaçan temaslı kişinin 22 bin TL para cezası aldığı ve karantinaya götürüldüğü sorusunu yanıtlayan Arıklı, “Güney Kıbrıs’ta çift aşı ile PCR testi istemeden kapılar açıldı. Çift aşılı ve çift negatif olan A.Y’nin karantinaya alınması ne kadar doğru?” diye sordu.

Arıklı, ortada bir uygulama olduğunu yanlış olsa bile herkesin uymak zorunda olduğuna vurgu yaparak, “Hata işlediyse cezasını çekecek. Şeriatın kestiği parmak acımaz” dedi. Temaslı olduğu için karantinada olan kişinin kurultaya gelip oy kullanmasını doğru bulmadığını anlatan Arıklı, “Yaptığı yanlış. Gel oy kullan demedim” diye konuştu.