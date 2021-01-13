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Arıklı Müdahale Etti Akaryakıt İhalesi İptal Edildi

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KIB-TEK’de ki  akaryakıt alımına müdahale ederek İhaleyi iptal ettirtti.
Arıklı Müdahale Etti Akaryakıt İhalesi İptal Edildi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KIB-TEK’de ki  akaryakıt alımına müdahale ederek İhaleyi iptal ettirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt alımıyla ilgili ihale konusunda aylık 100 ile 300 milyon liralık vurgun iddialarının gündemde olduğu bu süreçde ihalenin yapılmasının doğru olmayacağını söyleyerek Başbakan Ersan Saner ile konuşarak ihalenin iptalini gerçekleştirdi.

Arıklı KIB-TEK’teki vurgun iddilarına açıklık getirerek şunları söyledi:

Henüz bazı şeyleri açıklamak için erken ,sadece akaryakıttaki kaçağı önlesek ülke ekonomisine ayda 100 Milyon TL’lik bir kaynak sağlanacaktır .Bu konuda  hertürlü girişim ve araştırmalar tarafımızca yapılmaktadır. Konu ile alakalı bir başka durum   ise kuruma alınan akaryakıtın kaliesi ile ilgilidir.Bu durum ile  sonuçlanmış bir meclis araştırması vardır.İhale şartlarında belirtilen kalitenin altında akaryakıt getiren şirket ceza ödemeye mahkum edildi.Ayrıca ihaleye katılmasının önüde kesildi.Şimdi bir başka aile şirketi ile ihaleye katılıyor.. Tüm bu bilgiler ve iddialar tarafımızca araştırılmaktadır. Ayrıca akarkayakıt ihalesi’nde düzenleme yapılarak  Uluslararası olacak şekilde ihaleye çıkılması için çalışmışlar  başlatılmıştır...Araştırmalarımızın sonuçları yakın zamanda basın ile paylaşılacaktır...

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