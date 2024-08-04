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Arıklı’dan Müjde: Girne-Anamur Ulaşımında Yeni Dönem Başlıyor

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Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girne’den Anadolu’ya bağlanan yeni ulaşım yolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Arıklı’dan Müjde: Girne-Anamur Ulaşımında Yeni Dönem Başlıyor

Bakan Arıklı, Girne-Anamur hattında deniz otobüsü ve deniz uçağı hizmetlerinin başlatılmasıyla ilgili duyurular yaptı.

Bakan Arıklı, geçtiğimiz gün Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin açılışına katıldıklarını belirterek, Girne-Anamur arasının deniz otobüsüyle 1,5 saate düşeceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, bu iskelenin aynı zamanda deniz uçaklarına da hizmet verebilmesinin kendisini özellikle heyecanlandırdığını vurgulayan Arıklı, uzun süredir deniz uçağı işletmek için yapılan müracaatlara teknik ve mevzuat açısından olumlu yanıt veremediklerini dile getirdi. Ancak, şimdi bu konuyu derhal ele alarak, önümüzdeki sezona deniz uçakları ile ulaşımın önünü açmayı hedeflediklerini açıkladı.

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