Arter: “Kazanan yine Gazimağusa olacak”

Arter, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret ederek, Başkan ve dernek üyeleri ile bir araya geldi…

Menteşe: “Doğru yapılan her işin mutlak arkasındayız”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’ni ziyaret ederek, Şube Başkanı ve Genel Sekreteri Mustafa Menteşe ve Dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Arter, Dernek Başkan ve Üyeleri ile TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şube binasında bir araya geldiği toplantıda, kısa bir konuşma yaptı.

Arter konuşmasında, verilen desteğin, halka hizmet adına verildiğinin bilincinde olduklarını dile getirerek, “Verilen desteğin halka hizmet adına olduğunun bilinciyle hareket ettik. Bu bilinçle kentimizin kalkınması için birçok proje ortaya koyduk. Aynı bilinç, kararlılıkla ve hızla, gelecek dönemde de hizmet etmek adına bir kez daha göreve talip olduk” dedi

“Yeni dönem hedefimiz, Gazimağusamız’ı 2020’li yıllara hazırlamak olacaktır. Bizleri bu hedefe ulaştıracak projelerimiz de hazırdır” diyen Arter, Dernek yetkilileri ile bu bağlamda istişare içerisinde olmak, kendileri açısından her zaman önem arz ettiğini dile getirdi.

TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi Başkanı ve Genel Sekreteri Mustafa Menteşe de ziyarette yaptığı konuşmasında, “Bizim için yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır” diyerek, “Dernek olarak doğru yapılan işin her zaman arkasında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Menteşe, Arter’in TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi ile her zaman iletişim içerisinde olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek, “çıkmış olduğunuz bu hizmet yolunda dernek olarak üzerimize düşen her ne ise yapmaya hazırız” dedi.