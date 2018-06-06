  • BIST 95.750
  • Altın 191,493
  • Dolar 4,5905
  • Euro 5,4058
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Arter Küçük Sanayi Bölgesini ziyaret etti

» »
Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, UBP Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla birlikte Gazimağusa küçük sanayi sitesini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.
Arter Küçük Sanayi Bölgesini ziyaret etti

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Arter, ziyaretinde, Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi’ne yapılan yatırımları ve gelecek dönem yapılacakları yerinde inceledi, Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi esnafının, gelecek dönem için ihtiyaç ve istekleri ile ilgili görüşlerini aldı.

Esnaf sohbetlerinde, Gazimağusa’ya hizmet etmenin bir tutku olduğuna dikkat çeken Arter, göreve geldikleri ilk günden itibaren, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çağdaş bir kent yaratmak hedefiyle çalıştıklarını dile getirerek, 4 yıllık görev süreleri içerisinde, bu hedefe ulaşmak adına ortaya koydukları birçok projeyi hayata geçirdiklerini, bunların bir kısmının devam ettiğini bir kısmının da başlamak üzere olduğunu belirtti.

Yaşam devam ettiği sürece, projelerin de devam ettiğine vurgu yapan Arter, gelecek dönemde de aynı heyecan ve aynı hedefle çalışacaklarını, projelerin başkenti yaptıkları Gazimağusa’yı daha da çağdaş bir kent noktasına taşıyacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Aygın Girne'de sahaya indi06 Haziran 2018 Çarşamba 12:06
  • YDP Alsancak’ta Fırat Ataser dedi06 Haziran 2018 Çarşamba 11:34
  • Yalkut: “Yeni Erenköy’de Yeni Bir Başlangıç için Çalışıyoruz”06 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
  • Sümer Aygın, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti06 Haziran 2018 Çarşamba 11:11
  • LTB seçimini kim kazanacak?06 Haziran 2018 Çarşamba 11:05
  • “En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır”06 Haziran 2018 Çarşamba 09:48
  • “Merkezi hükümete çağrı yapıyorum, bu filtre (Teknecik) işini çözelim”06 Haziran 2018 Çarşamba 09:44
  • Seçmenler nerede oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek05 Haziran 2018 Salı 13:46
  • Sertoğlu, göreve gelmesi halinde asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğini söyledi.05 Haziran 2018 Salı 12:37
  • CTP'den gövde gösterisi, adaylar tanıtıldı05 Haziran 2018 Salı 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti