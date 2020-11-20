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Asayiş Berkemal!

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Lefkoşa Ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerin sonucunu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte dETAY'lar;
Asayiş Berkemal!

19.11.2020 tarihinde, 18:00-24:00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Denetimlerde ayrıca KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak hakkında yasal işleme gidilmiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 630 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 300 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

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