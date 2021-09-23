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Asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

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Asayiş ve trafik denetimleri yapıldı
Asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

 22-23.09.2021 tarihleri, 22:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, gece kulüpleri, restoranlar, meyhaneler, marketler, bar ve eğlence yerleri ile kahvehaneler kontrol edilmiş olup,              üç iş yerinin  kapatma saatine uymadığı tespit edilmiş ve bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 824 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 257 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Alkollü araç kullanma suçundan dolayı 6 araç trafikten men edilirken bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.  

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerlerinde kontroller gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilmiştir. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 300 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

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