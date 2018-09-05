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ASELSAN, KKTC'ye üs kuruyor!

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ASELSAN, burada gerçekleştireceği çalışmalarda Kıbrıs’ın akademik gücünden faydalanacak, yeni projeleri için ihtiyaç duyduğu bazı testleri de yapma imkanı bulacak.
ASELSAN, KKTC'ye üs kuruyor!

Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 55’inci sıraya yükselen Türk devi ASELSAN büyümeye devam ediyor. ASELSAN, Yavru Vatan Kıbrıs’ta, Güzelyurt bölgesindeki Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nde (KALTEV) AR-GE ve test merkezi kuracak. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü içerisinde bulunan KALTEV’de ASELSAN için ofis ve laboratuvar alanları ayrıldı, ayrıca ürünlerin test edilebilmesi için de arazi tahsis edildi.

ASELSAN, burada gerçekleştireceği çalışmalarda Kıbrıs’ın akademik gücünden faydalanacak, yeni projeleri için ihtiyaç duyduğu bazı testleri de yapma imkanı bulacak.

YAVRU VATANA VEFA BORCU

ASELSAN’ın kuruluşunda Kıbrıs’ın ayrı bir önemi bulunuyor. 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nda ABD’nin başı çektiği bazı ülkeler Türkiye’ye ambargo uygulamıştı. Bu dönemde yerli savunma ve silah sanayiini geliştirmek üzere kurulan ASELSAN, Yavru Vatan’da kuracağı üs ile KKTC’ye olan vefa borcunu ödeyecek.

İSTANBUL VE KONYA’YA TEKNOLOJİ MERKEZLERİ

ASELSAN, KKTC haricinde İstanbul ve Konya’ya kuracağı tesislerle de büyümesini sürdürüyor. İstanbul Teknopark’ta ASELSAN’a tahsis edilen alana 13 bin 450 metrekare kapalı alana sahip bir bina yapılacak. Burada deniz su üstü ve su altı elektronik harp projeleri, raylı araç modernizasyonu ve sinyalizasyonu, deniz elektro-optik sistemleri ve insansız araçlar üzerine çalışmalar yapılacak. ASELSAN, Konya’da inşa edeceği 35 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika ile de bölgenin silah üretim kabiliyetini kendi AR-GE kültürü ile birleştirecek.

İLK 100’DE 4 TÜRK DEVİ

Son yıllarda büyük atılım gösteren Türk savunma sanayii firmaları dünyada adını her geçen gün daha çok duyuruyor. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında 4 Türk devi yer alıyor. Bir önceki yıl dünyanın en büyük 57’nci savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, gelirini yüzde 19 artırarak, 1.4 milyar dolarla geçen yıl 55’inci sıraya yükseldi. TAI, 1 milyar doları aşan geliriyle listede 64’üncü sırada yer alıyor. İlk 100 yer alan diğer iki Türk firması ise 96’ncı sıradaki ROKETSAN ile 97’nci sıradaki STM Savunma Teknolojileri A.Ş.

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