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Askeri helikopter kameralar önünde düştü: 4 asker yaşamını yitirdi

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Kolombiya'da askeri helikopterin Choco yönetim bölgesinde, ormanlık alana düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti.
Askeri helikopter kameralar önünde düştü: 4 asker yaşamını yitirdi

Ordudan yapılan açıklamada, EJC 4227 numaralı askeri helikopterin Quibdo kentine bağlı La Playita Mahallesi’ndeki ormanlık alana düştüğü bildirildi.

 

Kazada, iki subay ve iki astsubay olmak üzere 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazada ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, “Maalesef kazadan kurtulan olmadı, yetkililerin derhal bölgeye gitmesi talimatı verdim” ifadesini kullandı.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, operasyondan dönen askeri helikopterin mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde de helikopterin düşme anı yer alıyor.

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