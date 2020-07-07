Askerlik Yasa Tasarısı’nın 4 maddesinde değişiklik öngörülüyor

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda, bedelli askerlik imkanı ile bağlantılı, Askerlik Yasa Tasarısını ele aldıklarını belirterek, yasa tasarısını Meclis’e sevk edeceklerini kaydetti.

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, toplantıda, bedelli askerlik imkanı ile bağlantılı, Askerlik Yasa Tasarısını ele aldıklarını belirterek, yasa tasarısını Meclis’e sevk edeceklerini kaydetti.

Özersay, yasanın 4 maddesinde değişiklik öngördüklerini ifade etti.

Özersay “Bunlardan birincisi 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde gerek yoklama kaçağı, gerek firar durumunda olan, yükümlülükleri yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların belirli bir miktar ödeme yapmak süretiyle mükellefiliklerini yerine getirmelerini olancak sağlaycak bir değişiklik maddesidir.

Bir diğer madde daha önce yurt dışında gerek eğitim gerekese çalışma maksadı ile bulunan özel statüden yararlanan kişilerin, 15 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirdikten sonra, gereiye kalan 15 günlük askerlik hizmetleri için sadece 3000 STG ödeme yaparak gereiye mükeleffiyetlerini yerine getimiş sayılacak.

Bir diğer madde ise gerek eğitim gerekse çalışma çrerçevesinde yurtdışında özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış olanların, 30 gün yükümlülüğü yerine getirmemiş bulunanların 6000 STG ödeyerek mükellefiyetlerini yerine getimiş olabilecek

Son olarak ise Yurtdışıdna doğan, büyeyen ,yaşayan soydaşlarla ilgili özel statü kapsamına girip bedelli hakkı bulunanların 31 aralık 2022 tarihine kadar eğer kendileri tercih ederlerse 1000 stg ödeyerek mükellfiet hizmetlerini yerine getirmiş sayıalcak, herhangi bir askeri birliğe katılmadan askerlik yapmadan “ dedi.

Özersay Askerlik Yasa Tasarısı’nın hukuken bağlayıcı olması için Meclis’e sevk edileceğini, bunda Meclis ve Cumhurbaşkanı’nın onayının gerekli olduğunu kaydetti.