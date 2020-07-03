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Aslı Murat: #cinsiyetçiTurgayDenizözürdilesin

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Coronavirüs tespitinde kullanılan PCR test kitleri konusunda sorun yaşandığı, 3 günlük kit kaldığı ortaya çıktı.
Aslı Murat: #cinsiyetçiTurgayDenizözürdilesin

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı, Avukat Aslı Murat, özellikle sosyal medyada yoğun tepki çeken Turgay Deniz’in kendince masum görünen ancak kadınları aşağılayan açıklaması nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Murat’ın sosyal medya paylaşımı şöyle;

“K.T. Ticaret Odası başkanı Turgay Deniz, kendince masum görünen ama sonuçta kadınları aşağılayan, geleneksel ahlak -  namus gibi hususlar üzerinden tanımlayan açıklaması için özür dilemelidir. Önceden sarf ettiği ve  yabancı işçilerin toplumun dışında tutulup tellenmesine dair sözlerine karşı aldığı eleştiri yeterli olmamış demekki. Cinsiyetçilik ve cinsiyete yönelik önyargilar, kullanılan dilden beslenir. Ağzımızdan çıkarmadan önce iki kere düşünelim. Yutkunup konuşalım. #cinsiyetçiTurgayDenizözürdilesin”.

TURGAY DENİZ'İN O SÖZLERİ... 

KTTO Başkanı Turgay Deniz, iki uçağı indirmede beceriksiz davrandığımızı, hiçbir hazırlığımızın olmadığının anlaşıldığını ifade ederek “Güney Kıbrıs açıldıktan 13 gün sonra 37 uçak seferi düzenliyor, biz iki uçağı indiremedik. Açılma kararını dün de almadık. Biliyorduk. Bekâretini koruyan genç bir kız gibiyiz” diye konuşmuştu.

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