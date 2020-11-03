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Atalay, Avusturya'daki Terör Saldırısını Kınadı

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Avusturya'nın başkenti Viyana’da dün meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu öğrenmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz.
Atalay, Avusturya'daki Terör Saldırısını Kınadı

Kimden gelirse gelsin,  siyasi, dini ve etnik kökeni ne olursa olsun masum insanların canına kıymak hiç şüphesiz caniliktir, asla meşruiyet atfedilemez, asla kabul edilemez. Hangi motifle ortaya çıkarsa çıksın hiçbir gerekçe bu caniliği haklı hale getiremez.

Tüm insanlığın ortak düşmanı olan terörü süfli emellerine ulaşmak için araç haline getirenlerin, getirmek isteyenlerin planlarının farkında olarak etnik ve dini fobialar ve farklılıklar üzerinden nefret tohumu ekmek isteyenlere karşı insanlık olarak dayanışma içinde olmaya her geçen gün daha çok ihtiyacımız var.

Bazı sivil Türkler, kendi hayatlarını tehlikeye atarak başka insanları ve yaralı polis memurunu korumaya ve kurtarmaya çalışarak ihtiyacımız olan dayanışmayı göstermişler, yanlış/kötü olana insanlık olarak karşı durma umudumuzu güçlendirmişlerdir. Onları da gösterdikleri bu yürekli davranışlarından dolayı kutluyor, teşekkür ediyoruz.

Bu vesileyle Kıbrıs Müslümanları olarak din, ırk, etnisite ve coğrafya ayırt etmeksizin her türlü terör eylemini lanetliyor, Avusturya/Viyana’da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

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