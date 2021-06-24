  • BIST 1.412
  • Altın 498,055
  • Dolar 8,6777
  • Euro 10,3721
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Ataoğlu, Arter İle Kapalı Maraş’taki Çalışmaları İnceledi

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş’ın turizme katkı sağlayacağını belirterek, Gazimağusa’ya yat limanı için proje hazırladıklarını açıkladı.
Ataoğlu, Arter İle Kapalı Maraş’taki Çalışmaları İnceledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapalı Maraş’ın turizme katkı sağlayacağını belirterek, Gazimağusa’ya yat limanı için proje hazırladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Ataoğlu, bu sabah Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kapalı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi’nin restorasyonunu inceleyen Ataoğlu ile Arter, ardından Kapalı Maraş sahilini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

maras1.png

ATAOĞLU: “KAPALI MARAŞ TURİZME KATKI SAĞLAYACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmişte başlattıkları çalışmaların iş birliği içinde devam edeceğini belirtti.

Esnafın yüzünün gülmesi, müze ve ören yelerleri ve ayrıca çevreyle ilgili olan bölgelerin istedikleri noktaya taşınması ve ziyaretçi sayısının artırılması için başlattıkları çalışmalar olduğunu ifade eden Ataoğlu, ciddi ziyaretçi sayısına ulaşan turizmde değer bulacak kapalı Maraş konusunda da birlik beraberlik içinde yapacakları ciddi çalışmalarla bölgenin arzu edilen noktaya taşınacağını söyledi.

Maraş’ın açıldığı günden bu yana çok büyük bir değişim yaşadığını anlatan Ataoğlu, bu değişimde Anavatan Türkiye’nin büyük katkılarının yanı sıra Gazimağusa Belediyesi’nin büyük bir özveri ve emeği olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş’ın özellikle bu yaz turizme çok fazla katkı sağlayacağını dile getiren Ataoğlu, ortak kullanım alanlarının temizlik ve onarımı yapıldıktan sonra halkın Maraş’ta daha keyifli saatler geçirebileceğini belirtti.

Kapıların açılması ile Güney Kıbrıs’tan gelişlerin arttığını vurgulayan Ataoğlu, bu artışın kapalı Maraş bölgesinde de görüldüğünü ifade ederek, sahillerin de kullanıma açılması ile hareketliliğin daha da artmaya başladığını söyledi.

Kapalı Maraş sahilinde bulunan kum zambaklarının tahta kafeslerle korunmaya alındığını da söyleyen Ataoğlu, belediyenin bu konuda gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dark Turizm (Hüzün Turizmi) adı altında tüm dünyada bu tür yerlerin pazarlandığını ve ülke turizminin bundan fayda sağladığını belirten Ataoğlu, kapalı Maraş’ın da Dark Turizm modelinde olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi’nin Gazimağusa ve Maraş bölgesi için yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu söyleyen Ataoğlu, birlik beraberlik içinde çalışmalarının devam edeceğini, turizmin ekonomiye ve esnafa katkısının daha da artması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“GAZİMAĞUSA’YA YENİ YAT LİMANI”

Bakan Ataoğlu, Bakanlık olarak Gazimağusa’da bir yat limanı projelerinin olduğunu, konuyla ilgili ihaleye çıkarak kısa süre sonra Gazimağusa’da yeni bir yat limanının hayat bulacağını kaydederek, bunun Maraş açılımıyla birleşmesiyle büyük önem taşıdığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na kısa bir sunum yapıp yetki alacakları ve ihaleye çıkacaklarının bilgisini veren Ataoğlu, “Sizinle birlikte buradan bunun müjdesini vermek istiyorum. Yat limanının projesi geçen dönemde birlikte yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. O bugüne nasip oldu, onun da hayırlara vesile olması temennimiz.” dedi.

Bakanlık olarak belediye ile ciddi çalışmalar içinde olduklarını ve bu çalışmaları sürdüreceklerini, eksik olan noktaların tamamlanması için de çalışmalarının olacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, gailesinin her zaman ülke olduğunu söyledi.

maras2.png

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Bakan Fikri Ataoğlu ile belediye ile bakanlık arasındaki çalışmaları gözden geçireceklerini, özellikle pandemi sürecinde turizmdeki hareketliliğin daralmasından sonra normalleşmeye giden yolda tekrardan çalışmaları gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Gazimağusa’nın hem bir turizm hem de eski eserler yönünden önemli bir kent olmasından dolayı Bakan Fikri Ataoğlu’nun da görüşlerini alacaklarını kaydeden Arter, projeleri arasında Çevre Koruma Dairesi ile birlikte yürüttükleri Glapsides Sulak Alanı, Çanakkale Göleti’nin çevre düzenleme projeleri, suriçinin canlandırılması çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Arter, Othello Kalesi’nin pandemi döneminde açık alan olarak düzenlenip kullanıma sunulduğunu, kapalı Maraş’ın açılımıyla ilgili turizm akışının hareketlendiği günlerde günde 500 ile bin kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyerek, kapalı Maraş güzergahında Bakanlık ile nasıl bir ortak çalışma yapabileceklerini de konuşacaklarını belirtti.

Başkan İsmail Arter, güneyden gelen insanların Maraş bölgesini ziyaretlerinde bilgilendirme yapılması ve turistlere yönelik yapabilecek uygulamalarla ilgili Bakan Fikri Ataoğlu’nun hem görüşlerini hem desteğini istediğini de aktararak, Bakan Ataoğlu’nun ziyaretinin önemli olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis’e Sevk Edildi24 Haziran 2021 Perşembe 14:47
  • Meclis’teki Güncel Konuşmalarda Hükümet İcraatları Konuşuluyor24 Haziran 2021 Perşembe 14:45
  • Anayasa Mahkemesinin HP Kararı…24 Haziran 2021 Perşembe 14:42
  • KTİMB Başkanı Gürcafer Bakan Arıklı’yı Eleştirdi24 Haziran 2021 Perşembe 14:37
  • Maliye Bakanı Oğuz, KTSO Yeni Yönetimiyle Görüştü24 Haziran 2021 Perşembe 14:32
  • KITSAB Tam Kapasiteyle Çalışmaya Başlanması Gerektiğini Söyledi24 Haziran 2021 Perşembe 14:19
  • GKK’dan, Bedelli Askerlik Duyurusu… 64’üncü Dönem Bedelli Askerlik Yoklaması, 5 Temmuz’da24 Haziran 2021 Perşembe 14:18
  • Tatar, Brüksel’e Gitmeden Önce Ercan’da Açıklamalarda Bulundu24 Haziran 2021 Perşembe 14:10
  • Kültür Dairesi Müdürü Akpolat, Sadiye Destur İçin Taziye Mesajı Yayınladı24 Haziran 2021 Perşembe 14:08
  • Taçoy'dan Arıklı'ya: UBP sayesinde "Hayal Edemeyeceğin Makamdasın"24 Haziran 2021 Perşembe 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti