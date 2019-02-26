Ataoğlu: "Çevre konusunda iyileşme ve gelişmeyi kendimize hedef koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi, çevre koruma ve ekonomik getirinin birlikte ele alınması ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesi ile sıfır atık yönetim politikasının hedef, risk ve faaliyetlerinin daha şeffaf ve analitik bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla Antalya’da düzenlenen “2019 Atık Yönetimi Zirvesi” ne katıldı.

Atık yönetimi alanındaki yeni ve temiz üretim teknolojileri, atıktan enerji uygulamaları, döngüsel ekonomi ve atık durumunun sona ermesi, atığın yan ürün ve hammadde olarak kullanılması, biyobozunur atık yönetimi, iklim değişikliği eylem planı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanılabilirliği, hafriyat toprağı yönetim modeli, atık yönetimi maliyetlerinin karşılanabilirliği gibi uygulamaların çeşitli oturumlarda ele alındığı zirveye Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve beraberindeki çevre mühendisleri katıldı.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, yaptığı açıklamada Dünya’da ve Türkiye’de uygulanmakta olan güncel atık yönetimleri ile ilgili ve Kuzey Kıbrıs’ta ilerleyen dönemde ilk önce Turizm ve Çevre Bakanlığı kapsamında uygulanması planlanan Pilot Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

Atık Yönetimi Zirvesi’nde geniş çaplı yer verilen sıfır atık yönetiminde, iyi uygulama örnekleri, eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemi, gıda atığının azaltılması, AB ülkelerindeki özel atık yönetimi uygulamaları, depozito uygulamaları, sıfır atık kapsamındaki sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması konularına yer verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya’ya öncelikle birey, daha sonra toplum olarak katkı sağlamak, çevre konusunda bilincin, duyarlılığın arttığı bir Kuzey Kıbrıs’a doğru ilerlemek için neler yapabiliriz sorularını sorarak ve çevre konusunda iyileşme ve gelişmeyi kendilerine hedef koyarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.