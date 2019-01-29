  • BIST 103.433
  • Altın 223,528
  • Dolar 5,3077
  • Euro 6,0668
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Ataoğlu: “EMİTT Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında önemli bir yere sahip...”

» »
Turizm ve Çevre Bakanlığı dünyanın en büyük ve en prestijli Turizm fuarlarından olan EMITT’te ülkemizi temsil edecek.
Ataoğlu: “EMİTT Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında önemli bir yere sahip...”

Turizm ve Çevre Bakanlığı dünyanın en büyük ve en prestijli Turizm fuarlarından olan EMITT’te ülkemizi temsil edecek.

31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek EMİTT 2019 Turizm Fuarına, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu Başkanlığında, Turizm Profesyonelleri, sektör temsilcileri, Basın mensupları ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bir ekiple katılıyor.

Bu yıl dünyanın en eski ikinci batığı olan ve Girne Kalesinde koruma altına alınarak Fenike Döneminden bu yana Kıbrıs’ta yaşam bulan Batık gemi konsepti ile EMİTT fuarına katılacak olanTurizmve Çevre Bakanlığı standının yine büyük ilgi görmesi bekleniyor

Bölgesinde lider ve Dünya’nın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan EMITT, 23 yıldır sektöre yeni iş ve işbirliği fırsatları sunan önemli bir turizm zirvesi olma özelliğini taşıyor.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul gerçekleşecek olan EMITT 2019, Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olup nitelikli işbirliği fırsatlarını yakalayabileceğiniz etkili bir platformdur.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Öncelikle ülke tanıtımımızı yapmak, Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen turizm acenteleri, tur operatörleri ve diğer turizm profesyonelleri ile yeni ortaklıklar kurabilmek ve iş birliğini geliştirmek için sektörümüze olanak yaratmak amacı ile katılıyor.

Etkinlik her yıl 46.000’den fazla sektör profesyonelini ve de dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen turisti ağırlıyor.

 

Fuar hakkında konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu değişime uygun olarak geliştirilen yeni turizm ürünlerini başta Türkiye olmak üzere dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

“ Hedefimiz 2019 yılında turizm gelirlerini arırmaya yönelik yeni bağlantılar oluşmasını sağlamaktır” diyen Ataoğlu, son iki yılda Kuzey Kıbrıs standının fuarda birincilik ödülü aldığını hatırlatarak, dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan EMİTT fuarının Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı: “Gelişmelerin seyrine göre Meclis’le bir araya geleceğim”29 Ocak 2019 Salı 15:25
  • Teminatla serbest kaldı29 Ocak 2019 Salı 15:15
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği: “Emir eri değil gazeteciyiz”29 Ocak 2019 Salı 14:20
  • Türkmenköy kırsal kesim arsaları elektriğe kavuşuyor29 Ocak 2019 Salı 14:15
  • Şahali: "Kendi kendimize yetmek zorundayız"29 Ocak 2019 Salı 14:10
  • Meteoroloji Dairesi: Tozlu hava 3 gün sürecek29 Ocak 2019 Salı 14:05
  • Değirmenlik’te çocuklara sevgi aşılandı29 Ocak 2019 Salı 14:00
  • Şahali: “Tarıma destek bütçesi bugün Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek”29 Ocak 2019 Salı 13:55
  • LTB, 118 işyerini denetledi29 Ocak 2019 Salı 13:50
  • Dünkü yağış miktarları…29 Ocak 2019 Salı 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti