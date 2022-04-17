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Ataoğlu KKTC’nin turizmden daha fazla pay alacağı ümidini taşıyorun

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 Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, pandemi kaynaklı sıkıntılı sürecin büyük oranda atlatıldığını ve bu yıl KKTC’nin turizmden daha fazla pay alacağı ümidini taşıdığını ifade etti.
Ataoğlu KKTC’nin turizmden daha fazla pay alacağı ümidini taşıyorun

 Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, pandemi kaynaklı sıkıntılı sürecin büyük oranda atlatıldığını ve bu yıl KKTC’nin turizmden daha fazla pay alacağı ümidini taşıdığını ifade etti.

Ataoğlu, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın hızla gelişen sektörlerden biri olan turizm; milyonlarca kişinin seyahat ettiği, önemli bir pazarı oluşturmakla beraber yaklaşık 3 yıldır pandemi nedeni ile bir çok sıkıntılar yaşamaktadır.

Teknolojideki hızlı gelişmeler ve turizmin giderek çeşitlenmesi, her yıl daha fazla insanın yer değiştirmesine vesile olması beklenirken bir anda tüm hesapların alt üst olduğu bir dönemden geçtik. 

Bu sıkıntılı süreci büyük oranda atlatırken bu yıl ülkemizin turizmden daha fazla pay alacağı ümidindeyiz. 

Son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar, sosyal huzursuzluk ve savaşlar  turizmin, özellikle ekonomik yönünün daha çok dikkate alınmasına neden olmuştur. Turizm sektörü gelecekteki en önemli istihdam kaynağı olmasının yanı sıra, aynı zamanda da etkin bir sosyal politika imkanı da sunmaktadır. 

 

“ÜLKEMİZ AKDENİZ BÖLGESİ TURİZM PAZARINDA ÖNEMLİ YERE SAHİP”
Ülkemiz Akdeniz bölgesinin turizm pazarında çok önemli bir yere sahiptir. Kuzey Kıbrıs destinasyonu bakir kalmış yapısı ile Avrupalı turistin de ilgisini çekmektedir.

Pandemi döneminde edindiğimiz güvenli ülke imajı, diğer alanlarda yaşadığımız sıkıntıları aşmamızda büyük katkı sağlayacaktır. 

Geçmişten günümüze ulaşan doğa ve tarihi zenginlikleri ve güzellikleriyle ülkemizin  potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek dünya turizminden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için her türlü gayreti göstereceğiz. 

Dünyada giderek daha çok sayıda etnik ve dini çatışma ortaya çıkarken, halkları kaynaştıran özelliğiyle önem kazanan bu sektör dünya barışı için anahtar bir role sahiptir.

Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün tüm dünyada egemen olması dileğiyle “15-22 Nisan Turizm Haftası”nı kutlar, sektörün gelişimine emek veren tüm turizm paydaşlarımıza da başarılar dilerim.”

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