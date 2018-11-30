Ataoğlu: “Ülkemizde alternatif turizm modelleri artırılacak”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katılmak üzere geldiği Antalya’da turizm sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl şekilleneceğini görmek adına bazı sivil toplum örgütleri ile toplantılar gerçekleştirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne katılmak üzere geldiği Antalya’da turizm sektörünün önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl şekilleneceğini görmek adına bazı sivil toplum örgütleri ile toplantılar gerçekleştirdi.

Ataoğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Gül Ege ve Alternatif Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek Antalya ile KKTC arasında yapılabilecek işbirliği seçeneklerini görüşürken, alternatif turizm modellerinin artırılması yönünde girişimde bulundu.

Yapılan görüşmelerde Antalya ile KKTC’nin ortak proje ile iki destinasyon şeklinde pazarlanması konusunda çeşitli somut fikirler üretildi, bunun yanı sıra turizm sektöründe yeni proje üretebilmesi, tanıtım ve yeni turizm modellerinin yaratılması ile ilgili çalışma başlatılması da kararlaştırıldı.

Antalya ile Kuzey Kıbrıs’ın turizmde gerek hava yolu ile gerekse deniz yolu ile turistlerin iki ülkeyi birden ziyaret etmesinin doğru bir adım olabileceğini ifade eden Ataoğlu, İngiltere’den Ercan’a gelecek yolcuların Antalya üzerinden touch down yaparak söz konusu düşüncenin hayata geçebileceğini de ifade etti.

ALTERNATİF TURİZM SEÇENEKLERİ ARTIRILMALI

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, turizmde sadece deniz, kum ve güneşin pazarlanmadığını ifade ederek, ülkede yapılan alternatif turizm modellerinin daha cazip bir duruma geldiğini söyledi.

Alternatif Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Antalya Aquarium’da bir toplantı gerçekleştiren Ataoğlu, söz konusu kişilerin işlettiği; teleferik, kum heykel müzesi, çamur banyosu ve Akvaryum gibi alternatif turizm işletmeleri hakkında bilgiler aldı.

Yılda 4 milyon kişinin ziyaret ettiği alternatif turizm işletmelerinin KKTC’de de olması konusunda yapılan görüşmelerde konuşan Bakan Ataoğlu, sürdürülebilir bir turizm modeli için ülkenin alternatif turizm modellerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ataoğlu, Alternatif turizm derneği ve işletmecilerinin gerek KKTC’deki işletmelerle, gerekse yeni yatırım alanları yaratılarak söz konusunu işletmelerin ülkemize yatırım yapmalarını sağlamak için adım atılacağını da belirtti.

Görüşülen söz konusu projelerin gerçekleşmesi adına iki tarafın teknik ekipleri bir ön çalışma yaparak projelerin geliştirilip detay çalışmalarını yapmaları, yapılan çalışmaların ardından gerek KKTC’de, gerekse Antalya’da yapılacak teknik toplantılar ile işbirliği çalışmalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.