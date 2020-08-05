Ataser: “Girne ve Lapta bölgelerinde su kesintisi 3 günü aşabilir”

KKTC Su Temin Projesi kapsamında dün yapılan açıklamaya göre Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmaları nedeniyle 5-8 Ağustos tarihleri arasında 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacağı aktarıldı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Kıbrıs Postası’na verdiği bilgiler doğrultusunda Geçitköy Barajı onarım çalışmalarının uzayacağını ve su kesintisinin 3 günü aşabileceğini ifade etti.

Ataser, onarım çalışmalarının tamamlanacağı güne dair herhangi bir tarih vermezken, konu ile ilgili umutsuzluğunu aktardı.