Atun ‘’Hükümetin battık, bittik, mahvolduk yandık deme hakkı yoktur’’

KKTC’nin köklü partilerinden Ulusal Birlik Partisi Başkan adaylarından Sunat Atun, Detay TV’nin konuğu oldu. Ekonomi eski Bakanı Sunat Atun, konuk olduğu Detay TV’de başkan adaylığı ile ilgili net açıklamalar yaparken, ülkenin bugün düştüğü durum nedeniyle de söylemlerde bulundu

Taner Ulutaş-Detay Özel

Sunat Atun yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi bugün KKTC’yi kuran partidir. Yediden yetmişe herkesin, sadece parti içerisinde değil, devlette de sorumlu olduğunun bilinci içerisinde olması gerekir. İşte bu düşünce ile ailem ile arkadaşlarım ile istişarede bulunarak bilgi alış verişinde bulundum. Ve yeni jenerasyonun temsilcisi olarak aday olmaya karar verdim dedi..

TABANIN İSTEĞİ ÜZERİNE ADAY OLDUM

Sunat Atun açıklamasına devamla, 9. 5 yılı aşkın bir Milletvekilliği, 7 yıla yakın Ekonomi bakanlığı, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı yaptım. Devletin üst makamlarında tecrübem kazandığıma inanıyorum. 3 dönem, MYK üyeliği, 2011 deki kırılma döneminde partimin Genel Sekreterliğiniyaparak yeniden yapılanmayı sağladık, 2013 seçimlerinde Mağusa İlçe Başkanlığı yaptım ve her zaman Lefkoşa’nın gerisinde kalan Mağusa’daki seçimde eşitliği sağladık. Oluşan bilgi, tecrübe ve o genç kuşağın temsilcisi olarak şekillenen önderlik durumu, beni ve çevremi bu noktada görev talep etme noktasına getirdi. Zaten Sayın Başkanın, 2020 kadar varım 2020’den sonra yokum şeklinde ifadeleri var. Çevrenin, tabanın, bana destek veren insanların bu konuda zamanın doğru bir zaman olduğunu belirtmesi üzerine aday oldum ifadesinde bulundu.

ERDOĞAN’IN ÇALIŞMA BİÇİMİNİ ÖRNEK ALMAMIZ GEREKİR

Sunat Atun açıklamasına devamla şunları kaydetti: ‘’Ben seçilmem halinde Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi 15 yılda getirdiği bugünkü durum için çizdiği yolu takip edeceğim. Tayyip Erdoğan’ın çalışma biçimini, hedef koyma şeklini, bizim de örnek almamız ve inanarak çalışarak ilerlememiz lazımdır.

UBP’YE KESİNTİSİZ İKTİDARLAR VADDEDİYORUM

UBP Başkanlığına seçilmem halinde, halkını ve tabanı daha çok kucaklayan sistematik çalışan bir parti haline gelecektir. Devletimiz için de çok önemli plan ve projelerimiz vardır. Ben UBP’ye kesintisiz iktidarlar vadediyorum. Çünkü halk görmüştür ki, vizyoner olan. Projeler üreten tek parti UBP’dir.

BAŞBAKAN CİDDİYETİNİ DE İNANDIRICILIĞINI DA KAYBETTİ

Halkı perişan eden zamlara karşı elbet projelerimiz var. Akaryakıtın elbette ülkeye gelişinde bir maliyeti vardır. Bunun üzerinde devletin bir sürü vergisi vardır. Dolar cinsinden petroldür, petrol türevidir, yani benzindir mazottur satın aldığımız. Dolar artınca maliyet de artar. Ama devlet olarak sizin regule edeceğiniz bir alan var. Bu hükümetin en büyük yanlışı, en büyük hatası, daha bir yıl önce kendileri muhalefetteyken çok büyük beklentiler yarattılar. Yani, yapamayacakları şeyler söylediler. Tutamayacakları sözler verdiler. Bir defa halkı kendileri hükümet olursa fiyat istikrar fonu kullanacaklar ve hiç artış yapmayacaklar beklentisi içerisine soktular. Başbakanın bile bu konuda açıklamaları var. Ne demişti, madem petrol, dolar her attığında sizde benzin fiyatını artıracaksınız o zaman hükümete gerek yok. Siz gidin muhasebeci koyun yerinize demişti.Şimdi bunları söyleyen bir Başbakan, bir siyasetçi bunları unutur ve yaparsa ciddiyetini de kaybeder inandırıcılığını da kaybeder. Ve halkın gözünde liderlik edemeyecek bir adam olur. Günlerce halkı kışkırttılar. Yanlış bir beklentiyi, halkın beklentilerini yanıltarak, dürüst bir siyaset izlemeyerek suni bir güven yaratarak bu güveni de oya tahvil ettiler. Maalesef oy istismarı yaptılar.’’

YANLIŞ HESAP YAPTILAR HESAP TUTMAYINCA ZAM YAPTILAR

Elektrikteki artışın bir bölümü yönetilebilirdi. Yani 6 ay içerisinde %48 artış varmıydı yokmuydu,bu tartışılır. Maalesef bu yönetim birazcık bilinsizlikten biraz da beceriksizliklerinden hesap ve kitabı tam yapamadılar.Ülkemizde İlkbahar aylarında ve Sonbahar aylarında elektriğe olan talep düşer. Bu aylarda ısıtma ve soğutma en minimumdadır. Diyen Atun,baktılar bu aylarda yani Mart, Nisan Mayıs aylarında tüketim düşük olduğundan dolayı, Mayıs, Haziran gelirleri azaldı. Gelir azalınca, yapmış oldukları ödemeleri, sanki yine yüksek tahsilatlar gelecekmiş gibi Mayıs ve Haziran ayı içerisine koydular. Dolayısıyla planladıkları ödemeler ile elde ettikleri gelirler bir birini örtülemeyince, panik oldular ve elektrik kurumu zarar edecek düşüncesi ile hemen zam yaptılar. Halbuki bizim yaptığımız gibi geliri düşük aylara ödeme koymayacaklardı, geliri yüksek aylara bu ödemeleri koyacaklardı ifadesinde bulundu.

DEVLET GİDERLERİ KISILARAK TEŞVİKLER ARTIRILMALI

UBP Başkan adayı Atun açıklamasına devamla, dünyada ne zaman bir resosen ve durağanlık olsa devletler yatırımlarını artırırlar. Giderlerini tasarruf eder, yatırım harcamalarını artırır. Projelerini, reel sektör teşviklerini, artırırlar. Dolara müdahale etmek mümkün değil. Enflasyona bir şey yapamıyoruz. Akaryakıt fiyatlarının artışına bir şey yapamıyoruz. ;Onlar ülkenin realitesidir. Halkın refah seviyesini yükseltmek gerekir. Bunun da yolu eşel mobil sistemine göre hayat pahalılığı vermektir. Ama eksiksiz bütün sektörlere, pahalılığı telafi edecek uygulamaları getirmektir. Buda nedir? Sanayi sektörünü, Tarım sektörünü, hayvancılık sektörünü, turizm sektörünü, eğitim sektörüne verilen teşvik ve desteklerin daha da yaygınlaştırmak yeni teşvikler getirmek ve aradaki farkı telafi edecek noktaya çıkartmak. Arada oluşacak finansman açığı da Anavatan Türkiye’nin yardımı ile giderilmelidir. Bunu da doğru bir planlama, doğru bir çalışma doğru ve samimi bir diplomasi ile kaynaklar sağlanabilir dedi.

ASGARİ ÜCRET ARTIRILARAK SOSYAL SİGORTA DİLİMİ AŞAĞI ÇEKİLEBİLİR

Sunat Atun açıklamasına devamla şunları kaydetti. ‘’Asgari ücretle çalışan var ve onun da gelirini artırmalı. Onun da geliri artırılırken işverenin yükü de artıyor. Bunun işsizliğe yol açma riski vardır. Bunu ortadan kaldırmak için yapılması gereken şey bu dilimleri aşağı çekmektir. Kriz ortamındayız. Bir veya iki yıl bu dilimler aşağıya çekilebilir. Aradaki farkı devlet bütçesinden karşılanabilir. Açık Türkiye’nin yardımları ile de bu sorunlu süre içerisinde giderilebilir.

HÜKÜMET İLK BEŞ AYI SAĞI SOLU ÖĞRENMEK İLE GEÇİRDİ

UBP’nin hükümet olduğu yıllarda evet eşel mobil vardı. Ve biz eşel mobili dondurmuştuk. O kaçınılmaz bir kemer sıkmaydı. Biz o kemer sıkmayı işte bu günler yaşanmasın diye yaptık. UBP bunu siyaseten o fedakarlığı yaptıbedel ödedi. . Halkımız ve çalışan o fedakarlığı yaptı ki, bugünler yaşanmasın. Ama bu günler yine yaşandı. Bakınız çok önemli bir nokta var. Bir milyar yedi yüz küsur lira Türkiye’den kaynak olarak biz hükümetten gitmeden 2017 yılının sonunda bütçemizde bağlamıştık bunu. Bunun bu hükümet tarafından değerlendirilmesi gerekirdi. Ama hükümet maalesef ilk beş ayda, sağı solu öğrenmeye, atamaları yapmaya laf ile günü geçirmeye harcadı.

MAĞUSA VE İSKELEDE GÜÇLÜ DESTEĞİM VAR

2’nci Tura kesinlikle kalacağıma inanıyorum. Mağusa ve İskelede çok güçlü desteğim var. Ama diğer ilçeler de geri kalır değil. Lefkoşa’da da çok yaygın desteğim var. Çünkü 7 sene tam zamanlı hem devletimize hemde Lefkoşa’mıza destek verdik. İkinci tura kim ile kalacağım sorusuna arkadaşlarım arasındaki dengeyi bozmamak için bir şey söylemek istemiyorum. Tabanın takdirine saygı duyarım. .

BEN KİMSE İLE KOALİSYON KURMAM DEMEK SORUMSUZLUKTUR

Bu hükümet sağlıklı bir birliktelik sergileyemiyor. Bu hükümet illa ki gidecek. Bu hükümet gittikten sonra ben kimse ile koalisyon kurmam demek sorumsuzluk olur. halk oy verdi. Yetki verdi. Koalisyon kurulamazsa erken seçime gidilir. UBP tek başına iktidara gelir. Bunu çalışmalarımız ile de parti tabanımıza ve halkımıza kanıtlayacağız. Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın taahhütlüdür. Uç söylemlerde olan. Anavatan Türkiye'’ye karşı ön yargılı saplantılı olan partilerle hükümet kurmak kolay olmaz. Bu kesin bir çizgi değil ama bakış açısıdır. Günü gelir konuşulur ve karşılıklı oluşacak esnekliğe, oluşması gereken hükümetin vizyonu ile hedefleri etrafında şekillenecek meselelerdir’’

HÜKÜMETİN BATTIK. BİTTİK, MAHVOLDUK, YANDIK DEME HAKKI YOKTUR

Sunat Atun, parti içerisindeki bazı ileri gelen yöneticiler ile ilgili yapılan spekülasyonlar ile ilgili soruya, tabiki bu tür süreçlerin partinin demokrasi kültürünün, ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca Ulusal Birlik Partisinin, kendi içindeki şekillendirmeyi, yönetimin belirlenmesini ve buna bağlı süreçlerin de olgunluk ve demokrasiye yakışır bir havada, geçirme vizyonu, kültürü olduğunun da bana göre en güzel göstergesi ve ifadesidir. Geçmişte çok kavgalı süreçler yaşadık. Sürecin bu şekilde uygun bir havada gitmesi benim en çok değer verdiğim şeydir. Birde ekonomiyi yönetenler. Devleti yönetenler. Hükümet edenlerin bittik battık, yandık mahvolduk gibicümleler kurma hakkı yoktur. Sürece liderlik etmek için hükümetler vardır. Yoksa dalgalı olmayan denizde usta kaptanın kim olduğu ortaya çıkmaz. Bu nedenle ortalık biraz dalgalanırken feryat etmek iş bilmezliğin, acizliğin, çaresizliğin dışa vurmanın bir tezahürüdür açıklamasında bulundu.