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Av. Cansu Nazlı, Kartal Harman’ı şikayet etti

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Avukat Cansu Nazlı, depremin yaşandığı ilk gün sistematik bir şekilde dezenformatif bilgi servis eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Kartal Harman hakkında polise şikayette bulundu.
Av. Cansu Nazlı, Kartal Harman’ı şikayet etti

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nazlı, yalan bilgiler paylaşarak başta acı ve kaygı çeken aileler olmak üzere tüm yurttaşları daha fazla endişe ve korkuya iten Kartal Harman hakkında işlem başlatılabilmesi için Fasıl 154 Madde 50 tahtında bugün şikayette bulunduğunu belirtti.

Nazlı, “Suç unsurlarının varlığı, suçun oluşup oluşmadığına dair kanaat getirip konunun ilerletilmesi yönünde yetki, Polis ve Savcılıktadır. Ancak hem bu beyanlardan herkes gibi etkilenen bir vatandaş olarak hem de neden bu suçtan dava getirilebileceğine ve bu konunun kamu davasına konu olacak mahiyette ciddi olduğuna inanan bir hukukçu olarak ifade verdim” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı’nda olması durumu daha vahim hale getiriyor”

İlgili şahsın Cumhurbaşkanlığı’nda İletişim Sorumlusu olmasının da bu durumu daha vahim hale getirdiğine dikkat çeken Nazlı şunları kaydetti;

“İfade verirken konuya hassasiyetle yaklaşıp ciddiye aldığını hissettiren Lefkoşa Adli Şubeye özel olarak teşekkür ederim. İlgili şahsa ceza davası getirilecek mi şu an bilemesem de polisin bu yapılanla ilgili ifadesini alacağını düşünüyorum. Konunun hepimiz adına takipçisi olmaya devam edeceğim.”

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