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Avrupa Birliği’nde satılan baharatlar incelemeye alındı

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Avrupa Birliği'nde satılan tüm bitki ve baharatların neredeyse beşte birinin diğer bileşenlerle karıştırıldığından şüpheleniliyor.
Avrupa Birliği’nde satılan baharatlar incelemeye alındı

AB’de tüketicilere satılan şifalı otlar ve baharatların gerçekliğine ilişkin şimdiye kadarki en büyük araştırma, tüm ürünlerin yüzde 17’sinin izinsiz ürünler, renklendiriciler veya boyalar içerdiğini buldu. Araştırma, AB şifalı otlar ve baharatlar pazarındaki gıda sahtekarlığı ölçeğine ilişkin endişeler ve tanımlanamayan hacim artırıcı veya renklendirici maddelerin tespit edilemeyeceği korkusuyla yapıldı.

AB’nin Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yapılan çalışma, kekik ile ilgili belirli bir sorunu vurguladı ve bitki örneklerinin neredeyse yarısının, çoğunlukla zeytin yaprağı olmak üzere diğer bileşenleri içerdiği ortaya çıktı.

10 BİN TEST YAPILDI

JRC, İrlanda’dan 63 numune de dahil olmak üzere, çoğunlukla öğütülmüş veya ezilmiş bitki ve baharatlardan oluşan 1.900 numune üzerinde yaklaşık 10.000 test gerçekleştirdi. Araştırmaya katılan İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu (FSAI), bu yüksek değerli, küresel olarak ticareti yapılan emtiaların tedarik zincirlerinin haritalandırılmasının güvenlik açıklarının belirlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

FSAI’nin denetim ve soruşturma direktörü Peter Whelan, mevsimsellik, hasat zamanı, iklim, coğrafi olaylar ve kültürel etkiler gibi faktörlerin piyasada gerilim yarattığını söyledi.

Whelan, tüketicilerin sağlığını ve çıkarlarını korumak için gıda sahtekarlığıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti: “Bunu yaparken uyumlu endüstri için eşit bir oyun alanı yaratmamız ve gıda zincirlerini işleten dolandırıcıların haksız rekabet avantajı elde etmemesini sağlamamız da önemli” dedi.

BÖBREK, BEYİN VE SİNİR SİSTEMİNE ZARARLI MADDELER

Şüpheli örneklerin çoğunda beyan edilmemiş bitki materyali bulunurken, baharat örneklerinin yüzde 2’sinde izinsiz boyalar tespit edildi. Çalışma, bir zerdeçal örneğinde yüksek düzeyde kurşun kromat (böbrek, beyin ve sinir sistemine zarar verebilecek bir bileşik) buldu.

AB’de her yıl yaklaşık 100.000 ton bitki ve baharat üretilmekte ve 379.000 tonun üzerinde AB üyesi olmayan ülkelerden, çoğunlukla Doğu Asya’dan ithal edilmekte.

YANLIŞ UYGULAMALAR YAPILIYOR

Raporda, bitki ve baharat sektörlerindeki tedarik zincirlerinin uzun, karmaşık olma eğiliminde olduğu ve birçok ülkeden geçebileceği belirtildi: “Genellikle, otlar ve baharatlar AB üyesi olmayan ülkelerde geçimlik bir ölçekte yetiştirilmekte ve tedarik zincirinde yanlış uygulamalar ve/veya hileli uygulamalar için fırsatlar sunan sıklıkla birçok aracı var.”

JRC, kırmızı biber ve zerdeçal gibi bazı baharatların sahte renk geliştirme geçmişine sahip olduğunu, biberin diğer bileşenlerle ikame edilmeye eğilimli olduğunu kaydetti. İzinsiz boyalar safran örneklerinin yüzde 8,5’inde ve kırmızı biber/biber örneklerinin yüzde 2,2’sinde bulundu.

Avrupa Komisyonu tarafından geçen yıl yürütülen bir anket, Avrupalıların yüzde 61’inin gıda ürünlerinin gerçek nitelikleri konusunda yanlış yönlendirilmekten endişe duyduğunu ortaya koydu.

 

Sözcü.

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