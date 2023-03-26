Avrupa'da 19 milyon "şüpheli" nitrojen oksit emisyonlu araç trafikte

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (The International Council on Clean Transportation, ICCT), Avrupa'daki 19 milyon dizel motorlu aracın "şüpheli" nitrojen oksit (NOx) emisyon seviyelerine sahip olduğunu bildirdi.

ICCT, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın dizel araçlara yasa dışı yazılım takılmasına ilişkin kararlarının ardından “Dizel araçlarda NOx emisyon seviyelerine ilişkin” yapılan yeni araştırma sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avrupa'da Euro 6 emisyon standartlarına sahip dizel araçların yüzde 77'si ve eski Euro 5 araçların yüzde 85'i "şüpheli" NOx emisyon test sonuçlarına sahip.

Rapora göre, araştırma yapılan 1400 testin en az yüzde 40'ında "aşırı" emisyon seviyeleri tespit edildi. Rapora göre, dizel araçların yaydığı nitrojen oksit miktarları, "yasaklanmış bir cihazın muhtemel kullanımına" işaret ediyor.

ICCT raporunda, "şüpheli" nitrojen oksit emisyon seviyelerine sahip 19 milyon aracın şu anda Avrupa Birliği ve İngiltere’de kullanımda olduğu tahminine yer verildi.

200 modelden oluşan 19 milyon şüpheli aracın, çok sayıda üretici tarafından Euro 5 ve Euro 6 standartlarında satıldığı raporda yer aldı.

Dizel skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılınının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar öderken milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Daimler, Fiat-Chrysler ve PSA (yeni Stellantis) ve Renault gibi diğer otomobil üreticileri de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Emisyon testini manipüle eden yazılımlar, Aralık 2020'de Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından yasa dışı ilan edildi.

Divan, AB vatandaşlarının emisyon değerleri yasa dışı manipüle edilmiş motorlu taşıt üreticilerine aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine hükmetmişti.