Avrupa'da Kovid-19 Aşıları Yapılmaya Başlandı

Almanya, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesiminde Pfizer-BioNTech aşıları uygulanmaya başladı.

Almanya'da öncelikle yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ve sağlık personeline aşı yapılıyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği Biontech aşısının dünya ve Almanya için umut olduğunu ifade etti.

Aşının, Kovid-19 salgınına karşı ilerleme ve krizden çıkışın yolu olduğunu belirten Spahn, tüm vatandaşlara aşı ulaştırmak için çabaladıklarını kaydetti.

Almanya'da ilk aşı dün Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya yapılmıştı.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla başlatılan aşılama kapsamında ilk aşıyı başkent Zagreb'deki yaşlı bakımevinde kalan emekli sağlık çalışanı Branka Anicic oldu.

Anicic, aile ve yakınların salgından korunması adına herkesin aşı yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Zagreb'deki aynı bakımevinde kalan 20 kişiye daha bugün aşı yapılacağı ifade edilirken, ilk aşı etkinliğe Başbakan Andrej Plenkovic ve Çalışma, Aile ve Sosyal Politika Bakanı Josip Aladrovic katıldı.

SLOVENYA

Slovenya'da da başlayan aşılama uygulaması kapsamında, ülke genelindeki üç yaşlı bakımevinde kalanlar aşı oldu.

Slovenya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Marija Magarjne, kitlesel aşılamanın mart sonunda mümkün olabileceğini belirterek, Pfizer/BioNTech'ten 9 bin 750 doz aşının dün ulaştığını ve yıl sonuna kadar 16 bin 575 dozun daha ulaşacağını sözlerine ekledi.

ROMANYA

Romanya'ya ilk aşamada 10 bin aşı dün ulaştı.

Aşılar hastanelere dağıtılırken, ilk aşı başkent Bükreş'te bir sağlık çalışanına yapıldı.

VİŞEGRAD ÜLKELERİ

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad ülkelerinde de ilk Kovid-19 aşıları yapılmaya başlandı.

Çekya'da Başbakan Andrej Babis, kameralar önünde ülkedeki ilk aşı yapılan kişiler arasında yer aldı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da ülkesinde ilk aşı yaptıran isim oldu.

Caputova, aşı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bana göre bu özgürlüğün nefesi." dedi.

Polonya'da ilk aşı yapılanlar sağlık çalışanları oldu.

İlk etapta 9 bin 750 doz aşının ulaştığı Macaristan'da 4 bin 875 sağlık çalışanına aşı uygulanacağı açıklandı.

Macaristan'da ilk aşamada yoğun bakım daha sonra ise acil servis çalışanları aşılanacak.

YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM KESİMİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 5 hastanede ilk aşılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Başkanı Kostas Tasulas ile bir Kovid-19 yoğun bakım sağlık çalışanı ve huzurevinde yaşayan bir yaşlıya aşılar uygulandı.

İlk teslimatın 9 bin 750 doz ile sınırlı kaldığı Yunanistan'da aşıların ilk etapta 4 bin 870 kişiye yapılacağı kaydedildi.

Kıbrıs Rum kesiminde "Pfizer/BioNTech" Kovid-19 aşılarının yapılmasına bu sabah başlandı.

Rum basınında yer alan habere göre, ilk aşı Limasol'daki "Panayia" huzurevinde doktor Anastasios Tsiftsis oldu.

Limasol'daki diğer huzurevlerinde de gün içerisinde aşılar yapılacak.

Kovid-19 aşılarının yaygın kullanımına başlandığı Avrupa'da Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya ve İsveç'te ilk aşılar yapılmıştı.

Belçika'da ilk aşılar yarın, Hollanda'da ise 8 Ocak'ta uygulanacak.