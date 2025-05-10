Avrupa'da ölümcül mantar salgını paniği: 'Hazır değiliz'

Değişen iklim, Aspergillus gibi mantarların yayılması için mükemmel bir ortam sağlıyor.

Küresel sıcaklıklar artmaya devam ederken, bilim insanları giderek büyüyen bir tehdit nedeniyle alarm veriyor: Ölümcül Aspergillus mantarlarının hızla yayılması.

İklim krizi daha sıcak ve nemli koşullara yol açarken, bir zamanlar tropikal bölgelerle sınırlı olan bazı mantar hastalıkları Avrupa genelindeki ılıman bölgelere doğru yol alıyor ve insanlarla yaban hayatı için önemli sağlık riskleri oluşturuyor.

Aspergillus cinsi altında 200 mantar türü yer alsa da bunlardan bazıları patojen, yani hastalık yapıcı sayılıyor. Aspergillus fumigatus, Aspergillus clavatus ve Aspergillus flavus gibi türler insanlarda ve hayvanlarda ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

En tehlikeli olanlar arasında ise vücut sıcaklığında gelişebilen ve dolayısıyla özellikle ölümcül hale gelebilen Aspergillus fumigatus yer alıyor.

Bu mantarın Aspergillus flavus gibi türleri de tahıl ürünlerinde hastalık yaparak, aflatoksin dahil çeşitli mikotoksinler üretiyor. Bu kimyasal karaciğer hasarına ve kansere neden olabiliyor.

Bu tür daha önce birkaç ülkede salgına neden olmuş ve üstelik mantar öldürücülere karşı direnç kazanarak kontrol altına alınmayı zorlaştırmıştı.

Research Square dergisinde yayınlanan son araştırmaya göre, değişen iklim, Aspergillus gibi mantarların yayılması için mükemmel bir ortam sağlıyor.

İklim değişikliğinin 2100'e kadar bu mantarların menzilini yüzde 77 oranında genişletmesi bekleniyor. Miami Herald'ın aktardığına göre mantarlar Kuzey Avrupa, Asya ve Amerika'da enfeksiyona maruz kalan insan sayısını daha da artırabilir.

Exeter Üniversitesi Profesörü ve İngiliz Mikoloji Derneği Başkanı Elaine Bignell, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Ölümcül mantar patojenlerinin büyük çoğunluğu gibi, Aspergillus türleri de doğal ortamda yaşar ve biz onlara her gün maruz kalırız. Ancak Aspergillus fumigatus, çoğunlukla havadaki mantar sporlarının solunması sonucu akciğeri enfekte eden, insan hastalıklarının en yaygın nedenidir," dedi.

"A. fumigatus, yaşamı tehdit eden akciğer hastalığına neden olmasının yanı sıra, mantar sporlarına duyarlı astımlı hastalarda da yüksek oranda zayıflatıcı akciğer hastalığına neden olur."

Bignell, "Bu hastalıklarla mücadele için elimizde çok az antifungal ilaç varken, yeni mantar tehditleriyle mücadeleye hazır değiliz," diye de ekledi.