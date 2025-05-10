  • BIST 9390.51
  • Altın 4146.904
  • Dolar 38.744
  • Euro 43.3975
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYeni papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu

Avrupa'da ölümcül mantar salgını paniği: 'Hazır değiliz'

» »
Değişen iklim, Aspergillus gibi mantarların yayılması için mükemmel bir ortam sağlıyor.
Avrupa'da ölümcül mantar salgını paniği: 'Hazır değiliz'

Küresel sıcaklıklar artmaya devam ederken, bilim insanları giderek büyüyen bir tehdit nedeniyle alarm veriyor: Ölümcül Aspergillus mantarlarının hızla yayılması.

İklim krizi daha sıcak ve nemli koşullara yol açarken, bir zamanlar tropikal bölgelerle sınırlı olan bazı mantar hastalıkları Avrupa genelindeki ılıman bölgelere doğru yol alıyor ve insanlarla yaban hayatı için önemli sağlık riskleri oluşturuyor.

Aspergillus cinsi altında 200 mantar türü yer alsa da bunlardan bazıları patojen, yani hastalık yapıcı sayılıyor. Aspergillus fumigatus, Aspergillus clavatus ve Aspergillus flavus gibi türler insanlarda ve hayvanlarda ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

En tehlikeli olanlar arasında ise vücut sıcaklığında gelişebilen ve dolayısıyla özellikle ölümcül hale gelebilen Aspergillus fumigatus yer alıyor.

Bu mantarın Aspergillus flavus gibi türleri de tahıl ürünlerinde hastalık yaparak, aflatoksin dahil çeşitli mikotoksinler üretiyor. Bu kimyasal karaciğer hasarına ve kansere neden olabiliyor.

Bu tür daha önce birkaç ülkede salgına neden olmuş ve üstelik mantar öldürücülere karşı direnç kazanarak kontrol altına alınmayı zorlaştırmıştı.

Research Square dergisinde yayınlanan son araştırmaya göre, değişen iklim, Aspergillus gibi mantarların yayılması için mükemmel bir ortam sağlıyor.

İklim değişikliğinin 2100'e kadar bu mantarların menzilini yüzde 77 oranında genişletmesi bekleniyor. Miami Herald'ın aktardığına göre mantarlar Kuzey Avrupa, Asya ve Amerika'da enfeksiyona maruz kalan insan sayısını daha da artırabilir.

Exeter Üniversitesi Profesörü ve İngiliz Mikoloji Derneği Başkanı Elaine Bignell, Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Ölümcül mantar patojenlerinin büyük çoğunluğu gibi, Aspergillus türleri de doğal ortamda yaşar ve biz onlara her gün maruz kalırız. Ancak Aspergillus fumigatus, çoğunlukla havadaki mantar sporlarının solunması sonucu akciğeri enfekte eden, insan hastalıklarının en yaygın nedenidir," dedi.

"A. fumigatus, yaşamı tehdit eden akciğer hastalığına neden olmasının yanı sıra, mantar sporlarına duyarlı astımlı hastalarda da yüksek oranda zayıflatıcı akciğer hastalığına neden olur."

Bignell, "Bu hastalıklarla mücadele için elimizde çok az antifungal ilaç varken, yeni mantar tehditleriyle mücadeleye hazır değiliz," diye de ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Avrupa Konseyi'den Türkiye'ye 'gösteri' ve 'ifade özgürlüğü' konusunda 'insan hakları' hatırlatması25 Mart 2025 Salı 10:41
  • Vatikan, Papa Francis'in hastane şapelinde ayin yaparken çekilmiş fotoğrafını yayınladı18 Mart 2025 Salı 10:13
  • İskandinav ülkeleri köprülerle Avrupa'ya bağlanmayı tartışıyor10 Mart 2025 Pazartesi 15:30
  • Avrupa Komisyonu eski başkanı Juncker: Ukrayna, AB'ye yada NATO'ya katılmaya hazır değil07 Mart 2025 Cuma 11:36
  • Almanya'da ekmek arası döner 4 eruodan 10 euroya nasıl çıktı?05 Mart 2025 Çarşamba 11:34
  • David McAllister: Avrupa kendi güvenliğini ABD olmadan oluşturmalı04 Mart 2025 Salı 12:32
  • CDU ve SPD yeni Alman hükümetini kurmak için görüşmelere başladı01 Mart 2025 Cumartesi 12:02
  • Almanya'da meclise giren Türkiye kökenli vekiller kimler?24 Şubat 2025 Pazartesi 19:18
  • Almanya seçimleri: Berlin'i ilk kez Sol Parti kazandı24 Şubat 2025 Pazartesi 12:51
  • Avrupa’da evlilik dışı doğum oranları: Türkiye açık ara en düşük24 Şubat 2025 Pazartesi 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti