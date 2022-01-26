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Avrupa’dan Adil Ve Güvenli İnternet İçin Çağrı

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Avrupa Komisyonu, kişilerin haklarını koruyacak, demokrasiyi destekleyecek, adil ve güvenli bir internet ortamı sağlayacak bir dizi dijital hak ve esaslar önerisinde bulundu.
Avrupa’dan Adil Ve Güvenli İnternet İçin Çağrı

Komisyon, dijital hak ve esaslar beyanını Avrupa Parlamentosu ve AB ülkeleri ile bu yaz imzalamayı planlıyor.

Dünyada bir ilk olan dijital hak ve esaslar teklifi aynı zamanda dijital cihazların çevresel etkisine ve enerji tüketimine dair detayları içererek bu cihazların AB bloğunun sürdürülebilirliğini ve yeşil dönüşüm hedeflerini desteklediğinden emin olacak.

Komisyon, dijital hak ve esasların yeni teknoloji alanında parlamento üyeleri ve şirketler için bir kılavuz niteliği taşımayı amaçladığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu’ndan Thierry Breton yaptığı açıklamada, “Dijital hak ve esasların beyanı ilk ve son kez çevrimdışı dünyada yasal olmayan şeylerin çevrimiçinde de yasal olmaması gerektiğinin temelini atacak. Bu hak ve esasların dünya için bir ölçüt haline gelmesini de sağlamak istiyoruz” dedi.

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