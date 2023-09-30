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Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanya'da bir mağarada bulundu

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İspanya'nın güneyinde bir mağarada 19. yüzyılda bulunan tarihi ayakkabılara yapılan inceleme sonucu, otlardan yapılmış bu sandaletlerin yaklaşık 6 bin yıllık olduğu ortaya çıktı.
Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanya'da bir mağarada bulundu

İspanya'nın güneyinde bir mağarada 19. yüzyılda bulunan tarihi ayakkabılara yapılan inceleme sonucu, otlardan yapılmış bu sandaletlerin yaklaşık 6 bin yıllık olduğu ortaya çıktı.

Bu bulgu, sandaletleri "Avrupa'nın en eski ayakkabısı" yapıyor.

Ayakkabılar aslında 19. yüzyılda Endülüs bölgesindeki Cueva de los Murciélagos mağarasını kullanan madenciler tarafından bulunmuştu.

O dönemde bulunan 76 kalıntı, yeni teknolojilerle yeniden incelendi ve bu objelerin daha önceki tahminlerden yaklaşık 2 bin yıl daha eski olduğu ortaya çıktı.

Analiz edilen diğer objeler arasında sepetler ve bazı aletler de var.

Çalışmayı yürüten ekipten María Herrero Otal, bulunan objelerin, Avrupa'nın güneyinde şu ana kadar bulunmuş "bitki lifinden yapılma, en iyi şekilde korunmuş materyaller" olduğunu söyledi.

María Herrero Otal bu objelerin, tarih öncesi toplulukların yeteneklerini gösterdiğini de ekledi.

İncelenen bazı objelerin 9 bin yıllık olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Farklı türde otlar kullanılmış

Araştırmacılar yaklaşık 6 bin yıllık olduğu ortaya çıkan sandaletlerin yapımında farklı türlerden otların kullanıldığını, deri ve kireçe de rastladıklarını söyledi.

Ayakkabıların yapıldığı dönem Cilalı Taş Devri'ne (Neolitik dönem) denk geliyor.

2008 yılında da Ermenistan'da bir mağarada yaklaşık 5500 yıllık olduğu tahmin edilen deri ayakkabılar bulunmuştu.

Araştırmacılar ayakkabıların bulunduğu mağaraya ilk kez 1831'de yarasa gübresi toplayan arazi sahibinin ulaştığını, ondan yaklaşık 20 yıl sonra da bu mağaranın madenciler tarafından kullanıldığını belirtti.

Madenciler mağaradaki bir geçitte mumyalar, sepetler, tahta aletler ve altın bir taç bulmuştu.

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