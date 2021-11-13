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Avustralya zirvede başkalarının arkasına saklanmakla suçlanıyor

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Yıkıcı iklim çöküşünü sınırlamak için gerekli olan anlaşmaya karşı çıkan Avustralya, COP 26 İklim Zirvesi'nde eleştirilerin hedefi oldu.
Avustralya zirvede başkalarının arkasına saklanmakla suçlanıyor

 

Avustralya, Cop26 Glasgow İklim Zirvesi'nde küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutmak için gereken bir anlaşmaya karşı çıkarken "başkalarının arkasına saklanmakla" suçlandı.

Avustralya, Cop26 görüşmelerinde tüm ülkelerin 2030 yılına kadar sera gazıemisyonlarını azaltmak için daha güçlü taahhütlerle gelecek yıl müzakere masasına dönmesini talep eden anlaşmayı desteklemeyen birkaç ülkeden biri.

Müzakereciler potansiyel bir anlaşmanın ayrıntıları üzerinde tartışırken konu, 190'dan fazla ülke arasında önemli bir anlaşma noktası olmaya devam ediyor.

Ancak Avustralya'nın tutumu diğer ülkeler tarafından yavaş, tembel ve şaşırtıcı derecede sorumsuz olarak tanımlanıyor.

30 yıldır iklim zirvelerine katılan Climate Analytics'in kurucusu Bill Hare, Avustralya'nın müzakere metnini zayıflatmaya çalışan bazı ülkelerin arkasına saklandığını söyledi.

Hare "Avustralya'nın genel görünümü, kariyerimde gördüğüm en kötü şey" dedi.

Taslak belge, ülkelerin 2030 hedeflerini yeniden gözden geçirmelerini ve gelecek yılın sonuna kadar 2015 Paris Anlaşması'nda ifade edilen sıcaklık hedefine uyum sağlamalarını talep ediyor.

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