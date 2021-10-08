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Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi

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ATAGI'dan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya’daki bağışıklık sitemi zayıf olan kişilerin iki doz Kovid-19 aşısı ile tam korunamayacakları aktarıldı.
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi

ATAGI'dan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya’daki bağışıklık sitemi zayıf olan kişilerin iki doz Kovid-19 aşısı ile tam korunamayacakları aktarıldı.

Açıklamada, bağışıklığı zayıf olan 12 yaş üzeri vatandaşların virüsten tam korunabilmeleri için üçüncü doz aşıyı yaptırmaları istendi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkedeki üçüncü doz aşı uygulamasına, gelecek haftadan itibaren başlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu insanlar üçüncü doz aşıyı vurdurduktan sonra bile maske takma ve sosyal mesafe gibi risk azaltma stratejilerine devam etmelidir. Bu aşılar ne yazık ki, genel nüfustakilerin sahip olduğu gibi bir bağışıklık sistemlerine sahip olmayan insanları korumayabilir." ifadelerine yer verildi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, ülkede üçüncü doz aşıyı yaptırması gereken bağışıklık sitemi zayıf yaklaşık 500 bin Avustralyalı olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 80’lere çıkması durumunda Mart 2020’den bu yana kapalı olan ülke sınırlarını açmayı planlayan Avustralya’da, aşının ilk dozunu vurduranların oranı yüzde 81,5, ikinci dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 60,3.

Toplam 122 bin 567 kişinin Kovid-19’a yakalandığı ülkede, 1405 kişi virüsten hayatını kaybederken 24 bin 122 aktif vakadan 1520’si hastanede tedavi görüyor.

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