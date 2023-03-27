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Avustralya'da katledilecek kanguru sayısı hükümetle aktivistleri karşı karşıya getirdi

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Avustralya'da katledilecek kanguru sayısı hükümetle aktivistleri karşı karşıya getirdi
Avustralya'da katledilecek kanguru sayısı hükümetle aktivistleri karşı karşıya getirdi

Avustralya'da her yıl öldürülebilecek kanguru sayısıyla ilgili kota koyuluyor. Hükümet vahşi yaşam için kararın sürdürülmesi ve kanguru nüfusunun kontrol altına alınması gerektiğini söylerken, hayvan hakları grupları esas nedenin hayvanların ürünlerinden 'her yıl 200 milyon Avustralya doları kazanılması' olduğunu iddia ediyor.

Kangurular Avustralya'nın armasında ve ulusal havayolunda yer alıyor, ancak her yıl eyalet yetkilileri lisanslı avcıların milyonlarca kanguru öldürmesine izin veriyor.

Hükümet ve vahşi yaşam uzmanları, bazı kanguru türlerinin sayısının çok olduğunu; araziyi, diğer yerli türleri ve hayvanların kuraklık dönemlerinde açlıktan ölmelerini önlemek için düzenli olarak itlaf edilmeleri gerektiğini söylüyor.

Ancak ulusal bir sembolün yasal olarak itlaf edilmesi, bazı aktivistleri öfkelendirdi. Aktivistler uygulamaya derhal son verilmesini istiyor.

 200 milyon Avustralya doları üreten bir sektör

Hükümet programları kapsamında, lisanslı avcılar her bir kilogram kanguru için bir ücret alıyor ve karkaslar yaklaşık 70 ülkeye ihraç edilmek üzere et, deri ve post için işleniyor.

Avustralya Endüstri Birliği'ne göre (KIAA), bu her yıl 200 milyon Avustralya doları üreten bir sektör. 

Onlarca yıldır kanguru derisi, malzemenin esnekliği ve dayanıklılığı nedeniyle üst düzey futbol kramponları üreticileri için tercih edilen malzeme.

Ancak bu ay, ABD'li spor şirketi Nike ve Alman rakibi Puma, sentetik alternatifler kullanarak kanguru derisini aşamalı olarak kaldırdıklarını duyurdu.

Her iki şirket de kararı açıklayan basın açıklamalarında hayvan hakları meselelerinden bahsetmedi.

Ancak hayvan hakları grupları, yıllarca süren lobi çalışmalarının ardından bunun bir zafer olduğunu duyurdu.

5 milyon kangurunun öldürülmesine izin

En son hükümet rakamlarına göre, nüfus kontrolüne tabi olan 36,5 milyon kanguru Yeni Güney Galler, Queensland, Victoria, Güney Avustralya ve Batı Avustralya'da dolaşıyor.

Bu yıl, bu eyaletlerdeki kotalar yaklaşık beş milyon kangurunun öldürülmesine izin veriyor.

İtlaflar, geceleri, atış yapmadan önce kanguruların gözlerine parlak bir ışık tutan ve onları geçici olarak kör eden lisanslı avcılar tarafından gerçekleştiriliyor.

Hayvanların leşleri toplanıyor ve bir işleme merkezine götürülüyor, burada inceleniyor, işleniyor ve hükümetin bilgi notlarına göre satışa hazırlanıyor.

Hükümet ayrıca lisanslı çiftçilerin mülklerinde belirli sayıda kanguru öldürmesine izin vermek için ticari olmayan kotalar koyuyor, ancak bu karkaslar toplanmıyor veya kaydedilmiyor.

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