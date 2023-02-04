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Avustralya’da Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız öldü

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Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde Swan Nehri’ne giren genç kız köpek balığı saldırısının ardından hayatını kaybetti.
Avustralya’da Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız öldü

BBC'nin haberine göre, eyaletin iç kısımlarına kadar uzanan Swan Nehri'nde deniz motoru kullanan 16 yaşındaki genç kız, yunus balıkları ile yüzmek için suya girdi.

Yetkililer, kızın yüzerken köpek balığı saldırısına uğradığını ve hayatını kaybettiğini bildirdi.

Swan Nehri'nde 1923'ten bu yana ilk kez köpek balığı saldırısı vakası yaşandı.

Ülkenin farklı bölgelerinde 2020 yılında 7, 2021 yılında 2 kişi köpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti.

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