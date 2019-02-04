Avustralya'da sel suları, timsah ve yılanları evlerin önüne sürükledi

Yıkılma tehlikesine karşı Ross Nehri Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu Townsville kentinin büyük bölümü sular altında kaldı.
Binlerce kişinin tahliye edildiği kentte, bazı kişilerin sel sularına kapılmamak için evlerinin çatılarına çıktığı belirtiliyor.
Kentte binlerce eve elektrik verilemezken, yerel hükümet halkı, taşan nehir sularıyla meskun alanlara sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı uyardı.
Sosyal medyada evlerin önünde görülen timsahların fotoğrafları paylaşıldı.
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