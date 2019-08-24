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Avustralya’nın Bribie Adası’nda çıkan yangında onlarca kanguru öldü

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Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Bribie Adası’nın farklı noktalarında çıkan ot çalı yangınlarını söndürme çalışmalarında görev yapan pilotlar onlarca kangurunun öldüğünü söyledi.
Avustralya’nın Bribie Adası’nda çıkan yangında onlarca kanguru öldü

Yerel medyada çıkan haberlerde adadaki yangın bölgesinin üzerinde uçan pilotların attığı tweet ve fotoğraflara yer verildi. Fotoğraflarda, yangından kaçmaya çalışırken adanın kuzeybatısındaki kumsallara doğru yönelen kanguruların cansız bedenleri yer alıyor.

Çevre ve bilim bakanlığının sözcüsü, “Ne yazık ki kontrolsüz ot çalı yangınları hayvanların ölümüne yol açıyor. Bakanlığımız yangının koruma alanlarında yarattığı tahribat ve hayvan nüfusu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla çalışma başlatacak” dedi.

Queensland eyaletinin itfaiye teşkilatı ise Biribie sakinlerine, yaralı ya da annesini kaybetmiş kanguruların korunması ve bakımı için durumu yetkililere bildirmeleri konusunda çağrı yaptı. 

Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

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