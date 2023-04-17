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Avustralya’nın en kalabalık kenti değişti

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Avustralya’da 19. yüzyıldaki altına hücum döneminden bu yana Melbourne ilk defa Sydney’i geride bırakarak ülkenin en kalabalık kenti oldu.
Avustralya’nın en kalabalık kenti değişti

Sydney’in 100 yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu ülkenin en kalabalık kenti unvanını kaybetmesine yol açan şey ise bir sınır değişikliği oldu.

Melbourne’ün dışındaki Melton bölgesi kısa süre önce kent sınırlarına dahil edildi.

Bunun ardından, yeni açıklanan Haziran 2021 verilerine Melbourne’ün nüfusu 4 milyon 875 bin 400’e ulaştı.

Bu Sydney’den 18 bin 700 daha fazla.

Avustralya İstatistik Bürosu, kentlerin nüfuslarını sayarken, etraflarında 10 binden fazla kişinin yaşadığı ve kentle doğrudan bağlatışı olan banliyöleri de bu kentlerin nüfusuna ekliyor.

Büyümekte olan Melton da bu nedenle Melbourne’e dahil edildi.

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