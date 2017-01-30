Ayağımıza Trump girecek

Trump Amerika'ya müslümanları kabul etmiyor. Aynı zamanda Yemen'de operasyon düzenliyor. Trump Amerika'ya potansiyel bir terör tehlikesi yüzünden müslümanları kabul etmiyor. Amerikan devlet terörü Yemen'i vuruyor. Hristiyanlar Yemen'i vuruyor, onlar vizesiz, gümrüksüz Ortadoğu'da cirit atıyor. Trump üstüne üstlük müslümanları kabul etmiyor. Ne olacak?

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Faşizmin güçlenmesini sağlayan meşrulaşmasıdır. Faşizm nasıl meşrulaşır? Anti tezini yaratarak... Trump'ın bu kararına karşı anti tez artık hristiyanların müslüman ülkelere alınmamasıdır. Fakat bu misilleme Trump'ın kararını meşrulaştırır ve faşizm daha da kuvvetlenir. Batı diyalektiği gereği ortaya sentez olarak daha güçlü bir faşizm çıkar.

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Üstelik bu misilleme bir boka yaramaz. Sadece sivilleri hedef alacak terör eylemleri doğurur. Diğer türlü hristiyan askerler zaten içeridedir. Yıllardır oradadır ve cirit atmaktadır. Onlar vize almamıştır. Gümrüksüz girmişlerdir. Ortadoğu halkları yıllarca bu heriflerin kuklası olmuş ve hedeflerindedir. İslamcı terörün hedefi ancak hristiyan siviller olacak ve gerilim gitgide daha da artacaktır.

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Peki neden bu iş böyle? Bu basit bir adım değil! Trump bunu bilerek yapmıyor ama faşizm için iyi bir hamle. Kapitalizm büyük krizde, bunu yıllardır aşamıyor. Liberal ve ticari ittifaklar daha da işi bok etti. Bu hamle hristiyanlar ve müslümanlar ayrımını koyu bir hale getirecek. Zaten koyuydu artık kimlik olarak daha belirgin bir ayrım haline gelecek. Sözgelimi Rusya ve Türkiye işbirliği zarar görecek. Aslında Rusya'nın Ortadoğudaki tüm işbirlikçi alanları zarar görecek. ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) ile ilişkileri sıcak olan İsrail başka bir dini kimlik üzerinden ortayolculuğuna devam ettikçe prim sağlayacak. Ortadoğuda terör yükselecek, terör ile birlikte İsrail güçlenecek, tüm bunlar ile birlikte emperyalistlerin askeri müdahaleleri hümanist bir zeminde meşrulaşacak.

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1945'de Manhattan Projesi ile Şikago Üniversitesi'nde başlayan atom bombası çalışmaları Trinity adlı bombayla başarıya ulaştıktan iki yıl sonra dünyanın nükleer silahlar ile sonunu sembolize eden Kıyamet Saati projesi gerçekleştirildi. Biliminsanlarından oluşan proje ekibi kıyamete yedi dakika kalacak şekilde saati ayarladılar. Trump'a kadar saat üç dakikaya kadar düşmüştü. Şu anda saat Trump yüzünden 30 saniye daha ileri alındı. Kıyamete bir adım daha atıldı.

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Abartı mı? Liberal bir melankoli mi? Elbette böyle bir güruh da var. Obama'yı kutsayan bir güruh! Çakma Luther King! Ama abartı da yok! Zaten ne kadar abartırsan abart o gerçekten orada var! Çünkü Trump kapitalizmin girdiği krizin Amerika açısından son kozu. Trump tek başına bir irade yahut özne değil. Trump tarihin dayattığı özne. Bu yüzden abartı yok. Dünyanın yaralarını faşizmle sarmaya kalkıp kangren olacağı belli. O kollar, bacaklar kesilecek, belli.

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Trump bir hafta içerisinde kamuya duyurulan şekli ile 15 imza atıp, karar aldı. Geri planda yapılan anlaşmaları, sözleşmeleri bilmiyoruz. Bunlardan bazıları şunlar:

- Amerika artık Suriye'den mülteci kabul etmeyecek.

- Terör ile ilişkili olduğu düşünülen ülkelerden gelenler kabul edilmeyecek.

- Meksika sınırına duvar projesi için gerekecek 25 milyar dolar bütçe Meksika'dan ithal edilen ürünlere ek vergi konarak karşılanacak.

- Trans-Pasifik Ortaklığı ticaret anlaşmasından çekilinilecek.

- Obamacare olarak adlandırılan sağlık reformunu iptal edilecek.

- Dakota boru hattı projesini onaylandı ve inşa edilecek. (Bu proje 3 Eylül 2016'da başlayan Standing Rock direnişi ile 5 Aralık'ta kızılderili yerliler tarafından iptal ettirilmişti.)