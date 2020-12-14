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Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır

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Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini ortaya koyan fotoğraflar paylaştı. Regolit duvarlar ve çatının yer alacağı silindir şeklindeki yapıların bulunacağı koloniye ise "Ay Köyü" adı verildi.
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır

Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) paylaştığı görüntüler, Ay'da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı.

AY'DAKİ KAYNAKLARIN KULLANIMINI ÖĞRENECEKLER

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurmasının ardından Ay'da kalacak olan ilk astronatların nerede barınacağına ilişkin detaylar yer aldı. NASA, 2024'e kadar Ay'a bir kadın ve bir erkek göndereceğini taahhüt ederken 9 Aralık'ta Artemis adlı uzay görevine uygun gördüğü 18 astronotun adını açıklamıştı. Söz konusu görevin bir kısmı, dünyanın biricik uydusunda sürdürülebilir bir koloni inşa etmeyi içeriyor. Kolonideki mühendislerin, kraterlerdeki buzdan su üretmek gibi Ay'daki kaynakları nasıl kullanacağını öğrenebilmesi planlanıyor.

ASTRONOTLARIN YAŞAYACAĞI YAPILAR 10 YIL İÇİNDE İNŞA EDİLECEK

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) danışman Aidan Cowley konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu olmalı çünkü Ay'ın, Mars'ın veya bunun ötesinde herhangi bir şeyin keşfi konusunda gerçekten ciddiysek bu çok yakında ustalaşmamız gereken teknolojidir" ifadelerini kullandı. Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı 'regolit'i kullanma planlarına liderlik eden Cowley'nin, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığı ve yapıların astronotları radyasyona maruz kalmaya karşı korumaları gerektiğine inandığı ifade edildi.

REGOLİT DUVARLAR VE ÇATI, RADYASYONA KARŞI KORUYACAK

Bilim insanlarının, bir metre derinliğinde regolit duvarlar ve çatı kullanmanın; binaları Ay'daki radyasyona ve donma sıcaklıklarına karşı koruyacağına inanıldığı belirtildi. Astronotların muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında olabileceği belirtildi. Bu kraterin Ay'ın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.

KURULACAK KOLONİYE "AY KÖYÜ" DENİLECEK

Ay'da kurulacak koloniye 'Ay Köyü' (Moon Village) adını veren ESA Genel Müdürü Jan Wörner'ün ise konuyla ilgili olarak, "Niyetim, Ay'da kalıcı bir baz istasyonu kurmak. Bunun anlamı, farklı üye devletler için, dünyanın farklı ülkeleri için açık bir istasyon" diye konuştu.

REGOLİT NEDİR?

Rogolit, kayayı kaplayan gevşek, heterojen, yapay materyaldir. İçerisinde toz, toprak, kırık kaya ve buna benzer materyaller bulundurur. Dünya, Ay, Mars ve bazı asteroitlerde bulunur.

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