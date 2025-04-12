  • BIST 9380.95
  • Altın 3957.954
  • Dolar 37.9013
  • Euro 42.9351
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

Ayşegül Garabli Yazdı... Ah Tufan Hocam ah!

» »
Ayşegül Garabli Yazdı... Ah Tufan Hocam ah!
Ayşegül Garabli Yazdı... Ah Tufan Hocam ah!

Ara Bölge'de gerçekleştirilen federal çözüm panelinde Selma Eylem ,

"Kıbrıs'ın kuzeyi bugün TC'nin arka bahçesi haline getirilmiştir"

"Eğitim aracılığıyla gerici, dinci, sorgulamayan, biat eden, farklılıklara tahammülü olmayan, bağımlı, boyun eğen bir toplum modeli yaratılmaya çalışılmaktadır" dediğinde,

"KATILMIYORUM veTAMAMİYLE REDDEDİYORUM."

diyerek Selma Eylemi, çakalların önüne atmasaydın, ne bu gün yaşananlara kimse cüret edebilecekti, ne de sen dünkü duruma düşürülecektin.

Sana, bana,çocuklarımıza,kısacası ülkeye ve içinde yaşayanlara, saygının duyulmadığı , inandığınız ve inandığımız değerlerin yok edildiği bir yere "nezaketen" katılmak, insanın kendisine de, temsil ettiği kitleye de,inandığı değerlere de ihanet değil midir?

Devletimizin yok sayıldığı, kimin egemen olduğunu gösteren bir yere "devlet töreni" diyebilir misiniz?

Bakanlarınızın, kendi ülkelerinde "davetli" olarak

katıldığı bir yere protokol diyebilir misiniz?

Halkın muhalefet ettiği, "külliye " diye bir yerde, yine halkın muhalefet ettiği, laikliği yok sayan kişilerle aynı karede ana muhalefet başkanı olarak yer alamazsınız.

Halkın muhalefetine muhalif bir tablo çizerseniz, kendinize Ana MUHALEFET diyemezsiniz.

En ağırıma giden de, inandığım ve güvendiğim bir hukukçu olarak, Külliye gibi bir yerde, hukuku ve dini siyasete alet edip tahakküm altına alan bir açılışta bulunup, laikliği yok sayan bir açılışa onay vermeniz

Oysa biz sizden, öngörülü biri olmanızı ve Selma Eylem'e yaptığınız gibi

"KATILMIYORUM veTAMAMİYLE REDDEDİYORUM."

demenizi beklerdik.

İşte o zaman gerçekten bu memleketi icazetsiz yöneteceğinize , Gericiliğe izin vermeyeceğinize ve samimiyetinize inanırdım, kahramanım olurdunuz.

Elbette ki, sadece Türkiye ile değil, tüm dünyayla iyi ilişkilerde olmayı isteriz ama Nazım Hikmet'in de dediği gibi," Teslim olmadan, Boyun eğmeden, Sürünmeden, El etek öpmeden"

Evet hocam, eleştirilerim, sizi yok etmek için değil, hep beraber, başımız dik, kendimizin icazet almadan yönettiği bir ülkede var olabilmek için.

Yanlış yapanların, yaptıklarının aynısını yaparsanız, ben de sorarım " Farkınız ne?" diye

Ve,ne yazık ki yanlışı yapan bizden olunca, o yanlış, doğru olmuyor.

O yüzden, nerede duracağınıza karar verin.

Bu mücadelenin neresindesiniz?.....

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sivil Toplum Ayakta! Eylemler başlıyor! Geçit yok! Genel grevler kapıda....11 Nisan 2025 Cuma 12:15
  • Özersay açıkladı... UBP Girne Kadın kolları başkanı dosyası Savcılıkta...11 Nisan 2025 Cuma 12:04
  • BASS’tan OLKO Birlik LTD’nin kapatılmasına ilişkin açıklama11 Nisan 2025 Cuma 11:37
  • “Habitat Cyprus 2025” başladı!11 Nisan 2025 Cuma 11:29
  • KTEZO: Yerli ve kadın istihdamı için vaat verildi, Meclis dahi toplanamadı11 Nisan 2025 Cuma 11:23
  • Harmancı’dan Yüksek Mahkeme yorumu: Net bir mesaj daha verildi, orada nasılsa burada da görmek istiyoruz11 Nisan 2025 Cuma 09:56
  • Posta Dairesi bugün de grevde11 Nisan 2025 Cuma 09:55
  • KAMUSEN ve Kamu-İş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ve laboratuvarlarda grev başlattı10 Nisan 2025 Perşembe 13:32
  • Tufan Erhürman: Çocuklar üzerinden böl ve yönet oyunu oynanamaz10 Nisan 2025 Perşembe 13:30
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor10 Nisan 2025 Perşembe 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti