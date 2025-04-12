Ayşegül Garabli Yazdı... Ah Tufan Hocam ah!

Ara Bölge'de gerçekleştirilen federal çözüm panelinde Selma Eylem ,

"Kıbrıs'ın kuzeyi bugün TC'nin arka bahçesi haline getirilmiştir"

"Eğitim aracılığıyla gerici, dinci, sorgulamayan, biat eden, farklılıklara tahammülü olmayan, bağımlı, boyun eğen bir toplum modeli yaratılmaya çalışılmaktadır" dediğinde,

"KATILMIYORUM veTAMAMİYLE REDDEDİYORUM."

diyerek Selma Eylemi, çakalların önüne atmasaydın, ne bu gün yaşananlara kimse cüret edebilecekti, ne de sen dünkü duruma düşürülecektin.

Sana, bana,çocuklarımıza,kısacası ülkeye ve içinde yaşayanlara, saygının duyulmadığı , inandığınız ve inandığımız değerlerin yok edildiği bir yere "nezaketen" katılmak, insanın kendisine de, temsil ettiği kitleye de,inandığı değerlere de ihanet değil midir?

Devletimizin yok sayıldığı, kimin egemen olduğunu gösteren bir yere "devlet töreni" diyebilir misiniz?

Bakanlarınızın, kendi ülkelerinde "davetli" olarak

katıldığı bir yere protokol diyebilir misiniz?

Halkın muhalefet ettiği, "külliye " diye bir yerde, yine halkın muhalefet ettiği, laikliği yok sayan kişilerle aynı karede ana muhalefet başkanı olarak yer alamazsınız.

Halkın muhalefetine muhalif bir tablo çizerseniz, kendinize Ana MUHALEFET diyemezsiniz.

En ağırıma giden de, inandığım ve güvendiğim bir hukukçu olarak, Külliye gibi bir yerde, hukuku ve dini siyasete alet edip tahakküm altına alan bir açılışta bulunup, laikliği yok sayan bir açılışa onay vermeniz

Oysa biz sizden, öngörülü biri olmanızı ve Selma Eylem'e yaptığınız gibi

"KATILMIYORUM veTAMAMİYLE REDDEDİYORUM."

demenizi beklerdik.

İşte o zaman gerçekten bu memleketi icazetsiz yöneteceğinize , Gericiliğe izin vermeyeceğinize ve samimiyetinize inanırdım, kahramanım olurdunuz.

Elbette ki, sadece Türkiye ile değil, tüm dünyayla iyi ilişkilerde olmayı isteriz ama Nazım Hikmet'in de dediği gibi," Teslim olmadan, Boyun eğmeden, Sürünmeden, El etek öpmeden"

Evet hocam, eleştirilerim, sizi yok etmek için değil, hep beraber, başımız dik, kendimizin icazet almadan yönettiği bir ülkede var olabilmek için.

Yanlış yapanların, yaptıklarının aynısını yaparsanız, ben de sorarım " Farkınız ne?" diye

Ve,ne yazık ki yanlışı yapan bizden olunca, o yanlış, doğru olmuyor.

O yüzden, nerede duracağınıza karar verin.

Bu mücadelenin neresindesiniz?.....