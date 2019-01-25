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BAE'nin uzay aracı, 2021'de Mars'a ulaşacak

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderilecek ilk uzay aracının önümüzdeki yıl 14 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında Japonya'dan yola çıkacağı öğrenildi.
BAE'nin uzay aracı, 2021'de Mars'a ulaşacak

Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi (MBRSC) tarafından yapılan açıklamada, ismi 'The Hope Probe' (Umut sondası) olan uzay aracının, Mars atmosferinin entegre modelini yaratmak üzere kızıl gezegene gideceği belirtildi.Proje, BAE Başbakan Yardımcısı ve BAE Başbakanı ve Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum tarafından Temmuz 2014'te başlatılmıştı. Görev için belirlenen 14 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinin ise görevin başarı şansını artırmak için seçildiği açıklandı. Uzmanlara göre, Mars ile dünya arasındaki mesafe göz önünde bulundurulduğunda, Mars'a ulaşmak için belirlenen en uygun tarih aralığının kaçırılması, görevin iki yıl daha ertelenmesi anlamına geliyor. 

'NET TARİH UÇUŞTAN KISA SÜRE ÖNCE BELİRLENECEK' 

BAE Mars Görevi (EMM) Proje Müdürü Omran Sharaf, Gulf News'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "14 Temmuz tarihinden önce roketin ve uzay aracının hazır olması gerekiyor. Ancak, uzay aracının söz konusu tarih aralığından tam olarak hangi gün yola çıkacağı ise hava şartları ve uçuşa ilişkin diğer teknik ayrıntıların netleşmemesi sebebiyle şimdilik belirsiz. Uçuşun tam olarak hangi tarihte başlayacağı uçuştan kısa bir süre önce netleşir, Bu durum, uzay görevlerinin herhangi biri için de böyledir." Görevin baş tasarım ve navigasyon mühendisi Omar Hüseyin ise, yaptığı açıklamada tarih aralığında yaşanacak aksamanın uçuşun teknik özelliklerini de etkileyeceğini vurgulayarak, "Görev 14 Temmuz tarihinden önce başlarsa çok fazla yakıt harcamamız gerekecek. Öte yandan, 3 Ağustos tarihinden sonra başlarsa ise daha büyük bir uçuş aracına ihtiyaç duyulacak" ifadelerini kullandı. Sharaf ise, bütün senaryoların göz önünde bulundurulduğunu açıklayarak, durumun EMM kontrolü altında olduğunu açıkladı. 

MARS'A 2021'DE ULAŞACAK 

Her şey plana göre ilerlediği takdirde, BAE'nin uzay aracı Şubat 2021 tarihinde Mars'a ulaşmış olacak. İleri Bilimler Devlet Bakanı ve EMM Bilim Proje Müdür Yardımcısı Sarah Al Amiri de, Mars görevinde elde edilecek bilgilerin uluslararası toplumla paylaşılacağını söyledi ve "Biz, bu görevi yalnızca BAE'nin Mars'a ulaştığını göstermek ve bir fotoğraf çekip onunla yetinmek için başlatmadık. Bu görevde, toplanan verilerin dünyaya serbestçe sunulması zorunlu kılındı. Toplanan veriler doğrulanır doğrulanmaz herkesin serbestçe araştırabilmesi için paylaşılacak ve sorular cevaplanacak" dedi. 

'ETKİLERİ UZAYI AŞACAK' 

Sharaf ise, bu görevin daha büyük bir amacı olduğunu belirterek "Umut sondası projesi ulusal bir projedir ve yalnızca uzay teknolojisi sektörünü değil, endüstri ve akademik araştırmalar için de kullanılacak. Dolayısıyla, görevin etkileri uzayı aşacak" ifadelerini kullandı. Umut sondası, boyu ve ağırlığı ve ağırlığı küçük bir otomobille karşılaştırılabilir olan kompakt, altıgen bir uzay aracıdır. Mars'ın yörüngesine ulaşacak araç, günümüz Dünya iklimi ile Mars'ın eski iklimi arasındaki bağlantıları araştırmak için veri toplayacak. Çalışmada, gezegenin hidrojen ve oksijen hareketleri incelenerek Mars'ın atmosferinin kaybolmakta olmasının nedenleri araştırılacak. Umut sondası, hali hazırda BAE sınırları içerisinde ve test aşamasında. Araç üzerinde; yazılım, sistem ve alt sistemler, titreşim testi, şok testi ve diğer tesler devam ediyor. Testlerin bazılarının ise yurtdışında yapılacağı öğrenildi. Araç, Japonya'da bulunan Tanegashima Uzay Üssü'nden, geçen Kasım ayında fırlatılan KhalifaSat uydusunda kullanılan rokete benzer bir iki aşamalı roket olan MHI-H2A roketiyle fırlatılacak. 

50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR 

BAE liderliği, aracın Mars'a ulaşma konusunda hassas davranıyor. Zira, planlanan tarih olan 2021, aynı zamanda ülkenin 50. kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Mars'ın Güneş yörüngesinde bir turunu tamamlama süresi 22.6 ayla dünyanın neredeyse iki katı olduğu için, Dünya ile Mars, iki yılda bir yakın konuma gelebiliyor. Umut sondasının 60 milyon kilometreden fazla bir mesafe alacak Mars yolculuğunun ise yaklaşık olarak 7 ay sürmesi bekleniyor. Aracın, Mars'a ulaştıktan sonra ise gezegene çarpmaması için 'biraz uzakta duracağı' ifade ediliyor. 

'MARS'I ANLAMAK, DÜNYA'YI ANLAMAYA YARDIMCI OLACAK'

Omran Sharaf, insanlığın Mars üzerinde çalışmasının önemini ise "İnsanlık olarak, Mars üzerinde çalışmamızın en önemli sebebi, Mars'ın milyarlarca yıl önce Dünya'yla çok benzerlikler gösteren bir gezegen olması. Mars'ı bir ölü gezegene çeviren şey, atmosferini yitirmesiydi. Bu sebeple, Mars'ı anlamak Dünya'da meydana gelen değişimleri de anlamamamıza yardımcı olacak" ifadeleriyle anlattı.

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