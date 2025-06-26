  • BIST 9344.65
  • Altın 4252.237
  • Dolar 39.7745
  • Euro 46.701
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Bağımsızlık Yolu’ndan okul kayıtlarında para alınmasının yasaklanması çağrısı

» »
Bağımsızlık Yolu, okul kayıt dönemlerinde velilerden para alınmasının yasaklanması çağrısında bulundu.
Bağımsızlık Yolu’ndan okul kayıtlarında para alınmasının yasaklanması çağrısı

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da okul kayıt döneminin başlamasıyla birlikte halkın sırtına yeni bir yük daha bindirilmek istendiği kaydedilerek, okul yönetimlerinin kayıt ücreti, kırtasiye ücreti veya "bağış" adı altında velilerden binlerce lira talep ettiği savunuldu. Açıklamada, bu keyfi ve adaletsiz uygulamaların çocukların eğitim hakkını fiilen gasp ettiği ifade edildi.

Anayasa'nın 59. maddesinin 5. fıkrasının her çocuğun on sekiz yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına sahip olduğunu belirttiğine işaret edilen açıklamada, bunun sosyal bir hukuk devleti olmanın asgari gereği olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Eğitim sistemimiz, özel okulları palazlandırma ve kamusal eğitimi atıl bırakma politikalarıyla sermayeye hizmet eden bir araca dönüştürülmüştür" denildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2 milyon Euro’yu aşan 15 yeni hibe desteği26 Haziran 2025 Perşembe 14:52
  • 21 bin TL'ye sahte ehliyet...26 Haziran 2025 Perşembe 14:38
  • 20 yıl sonra tutuklandı26 Haziran 2025 Perşembe 14:28
  • Büyü, balta, ölüm... Haklarındaki karar açıklandı26 Haziran 2025 Perşembe 14:14
  • Sığınak tatbikatı düzenlenecek26 Haziran 2025 Perşembe 13:51
  • Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası icra edildi26 Haziran 2025 Perşembe 12:30
  • Özersay: Bedelli askerlik yasası Meclis kapanmadan çıkmalı26 Haziran 2025 Perşembe 12:28
  • Rum basını: Beşli görüşmenin tarihinin Türkiye yüzünden belirlenemediği iddia edildi26 Haziran 2025 Perşembe 12:26
  • Hasipoğlu, AKPA Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunu gündeme taşıdı26 Haziran 2025 Perşembe 11:08
  • Öztürkler: Rum yargısı siyasi iradenin baskısı altında26 Haziran 2025 Perşembe 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti