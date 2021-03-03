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Bakan Canaltay, Büyükelçi Başçeri Ile Birlikte Yollarda Incelemelerde Bulundu

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Canaltay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Minareliköy-Çatalköy (Girne dağ) Yolunda incelemelerde bulundu.
Bakan Canaltay, Büyükelçi Başçeri Ile Birlikte Yollarda Incelemelerde Bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Minareliköy-Çatalköy (Girne dağ) Yolunda incelemelerde bulundu.

Bakanlık yetkilileri ile birlikte hazırlanan iş takviminin sorunsuz işlemesi ve yapım çalışmalarının öngörülen sürede tamamlanması için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Canaltay, bunun için tüm mali ve bürokratik engellerin ortadan kaldırılması yönünde yapılan hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini vurguladı.

Bir çoğu 2012 yılında ihale edilen ve çeşitli nedenlerden ötürü yapımları yarım kalan duble yol projelerinden olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Minareliköy-Çatalköy Yolunun KKTC Karayolları Master Planı çerçevesinde tamamlanıp bu yıl bitmeden trafiğe açılması hedefleniyor.

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