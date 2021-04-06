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Bakan Çavuşoğlu Ankara'da temaslarda bulunacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.
Bakan Çavuşoğlu Ankara'da temaslarda bulunacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.  Bakan Çavuşoğlu, Ankara’daki temasları sırasında, TC Tarım ve Orman Bakan Bekir Pademirli ile görüşecek. İki bakan arasındaki görüşme yarın saat 14.00’de yer alacak. Bakan Çavuşoğlu’na temasları sırasında Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ve Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz eşlik edecek

Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci ise yine aynı gün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Gürdal ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmelerde, bakanlık ile ilgili kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

 

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Ankara’ya gitmek için bugün öğle saatlerinde ülkeden ayrılacak. Heyetin, 8 Nisan 2021 tarihinde (Perşembe günü) sabah saatlerinde ülkemize dönmesi bekleniyor.

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