Bakan Çavuşoğlu: Hellimin Tescili İçin Mücadelemiz Sürüyor

Bakan Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet + programına katılarak, hellim tescili konusunda son yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“TESCİL SÜRECİNDE SONUÇLANMAYA YAKIN BİR NOKTAYA GELDİK”

Bakan Çavuşoğlu, hellimin tescili sürecinin çok eskilere dayandığını anımsatarak, “Geçmişte görev yaptığım dönemlerde hellimin tescilinin şartlarını oluşturabilmek, ülkemizi hastalıktan ari bir duruma getirebilmek adına büyük bir mücadele başlatmıştık. Bu mücadelenin 1’inci ve 2’inci etabı yapıldı. Önümüzdeki günlerde 3’üncü etabı yapılacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Cumhurbaşkanlığı hellimin tescili ile ilgili olarak yaklaşık 10 yıldır mücadele etmektedir. Sonuçlanmasına yakın bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Ben görevi devraldığım gün, Cumhurbaşkanlığı’nda hellimin tesciliyle ilgili düzenlenen bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantıda ortaya çıkan iki sonuç var. Biri, bizim üzerimize düşenler, diğeri de AB’nin üzerine düşenler. Bizim üzerimize düşenler yavaş seyretse bile, belli noktaya taşıma konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan, AB’nin tarafına düşen yükümlükleri yerine getirmesi için tüm kurumlarımız emek sarf etmektir. Bu emeğin karşılığını almak zorundayız” dedi.

“HELLİMİN TESCİLİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA 17 OCAK’TA BİZE SUNULACAK”

Bakan Çavuşoğlu, Rum Yönetimi’nin “Bu coğrafyanın devleti biziz, her şeyi biz denetleriz” şeklinde bir bakış açısı olduğunu ve hellimin tüm coğrafyada tescillenmesi ile ilgili Rum tarafının bildik sorunu çıkarmaya devam ettiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının bu bakış açsını kabul etmediğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, hellimin tescilinin ortak bir komisyon veya akredite edilmiş bir kurum tarafından yapılmasına hiçbir itirazları bulunmadığını vurgulayarak, “Ancak Rum tarafında özel bir kuruluşun veya Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin yetkililerinin gelip bizi denetlemesine müsaademiz yoktur. Bu anlamda bir tartışma sürmektedir. 17 Ocak’ta hazırlanacak olan çalışma bize sunulacak ve bazı görüşmeler yapılacak. Burada, tescil ile ilgili mücadeleyi vereceğiz ve hellimin tescili ile ilgili hakkımızı alma noktasında elimizden gelecek her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“HELLİM TESCİLİNDE İSTENİLEN İÇERİĞİ OLUŞTURABİLECEK DURUMDAYIZ”

Avrupa’ya satılacak hellimin tescillenmesiyle birlikte, hellimin içeriğini oluşturabilecek durumda bulunulduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, ülkedeki tüm hellimlerin yüzde yüz tescile uygun olması gerekmediğini, bir geçiş dönemi olacağını anlattı.

“İşin özü, ari işletmelerimizde o oranı sağlayacak miktarı üretip, AB’ne ihraç etmektir” diyen Bakan Çavuşoğlu, ırkları bozmadan sözkonusu üretimi genele yaymanın görevleri olduğunu ve Bakanlığın bu noktada herhangi bir zafiyet göstermeyeceğini sözlerine ekledi.