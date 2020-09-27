  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

Bakan Evren mesaj yayınladı

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı.
Bakan Evren mesaj yayınladı

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı.

Dünyada hızla gelişen endüstrilerden biri olan turizm sektörünün bu yıl yaşanan küresel salgın dolayısı ile tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de olumsuz etkilendiğini kaydeden Evren, geçtiğimiz yıla kadar dünyada her yıl ortalama 800 milyon kişinin seyahat ettiğini, bu yıl ise salgından ötürü bu rakamın çok düştüğünü belirtti.

Bakanlık olarak pandemi döneminde turizm paydaşları ile birlikte çalışmalarını kaydeden Bakan Evren, Turizm sektöründen birinci derece etkilenen seyahat acenteleri, restoranlar ve hoteller için ilk etapta, sigorta prim desteği, maaş desteği, elektrik katkısı ve hibe destekleri olmak üzere önemli katkılarda bulunduklarını hatırlattı.

“Çarkın durmaması, insanların işsiz kalmaması için turizm ve turizme bağlı yan sektörlerin de ayakta kalması için çalışmalarımız halen devam etmektedir” diyen Evren, 2021 yılının kaybedilmemesi için de ileriye dönük çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Evren mesajında, turizmde elde edilen gelişme ve başarıların, bu yıl olmasa da ileriki yıllarda yeniden yakalanacağı ve bu sektörün özlenen günlerine geri döneceğine olan ümidinin tam olduğunu belirtti.   

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Din İşleri'nden Kınama!27 Eylül 2020 Pazar 14:41
  • Başbakanı Tatar: "Azerbaycan asla yalnız değildir"27 Eylül 2020 Pazar 14:24
  • Akıncı:Bu seçim halkın seçimidir27 Eylül 2020 Pazar 14:20
  • Denktaş'tan Azerbaycan açıklaması27 Eylül 2020 Pazar 14:19
  • Fikri Ataoğlu'ndan Dünya Turizm Günü açıklaması27 Eylül 2020 Pazar 14:13
  • Hasipoğlu,“ iki devletli çözümü dirayetle savunacak lider Tatar’dır”27 Eylül 2020 Pazar 14:07
  • Akıncı'nın temsilcisi Kahvecioğlu: Halk Akıncı'ya güveniyor27 Eylül 2020 Pazar 14:02
  • KTOEÖS'ten hükümete çağrı!27 Eylül 2020 Pazar 13:57
  • Denktaş'tan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ne ziyaret27 Eylül 2020 Pazar 13:54
  • Lefkoşa'da taksiciyi dövdüler27 Eylül 2020 Pazar 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti