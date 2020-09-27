Bakan Evren mesaj yayınladı

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı.

Dünyada hızla gelişen endüstrilerden biri olan turizm sektörünün bu yıl yaşanan küresel salgın dolayısı ile tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de olumsuz etkilendiğini kaydeden Evren, geçtiğimiz yıla kadar dünyada her yıl ortalama 800 milyon kişinin seyahat ettiğini, bu yıl ise salgından ötürü bu rakamın çok düştüğünü belirtti.

Bakanlık olarak pandemi döneminde turizm paydaşları ile birlikte çalışmalarını kaydeden Bakan Evren, Turizm sektöründen birinci derece etkilenen seyahat acenteleri, restoranlar ve hoteller için ilk etapta, sigorta prim desteği, maaş desteği, elektrik katkısı ve hibe destekleri olmak üzere önemli katkılarda bulunduklarını hatırlattı.

“Çarkın durmaması, insanların işsiz kalmaması için turizm ve turizme bağlı yan sektörlerin de ayakta kalması için çalışmalarımız halen devam etmektedir” diyen Evren, 2021 yılının kaybedilmemesi için de ileriye dönük çalışmalar sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Evren mesajında, turizmde elde edilen gelişme ve başarıların, bu yıl olmasa da ileriki yıllarda yeniden yakalanacağı ve bu sektörün özlenen günlerine geri döneceğine olan ümidinin tam olduğunu belirtti.