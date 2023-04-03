Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı imzaladılar.

Adı “İşbirliği Anlaşması” ama gerçeği ast-üst ilişkisinde talimatlar zinciri.

Şimdi böyle dedim diye bizim bakanlarımız, bakmayanlarımız kızacaklar ama gerçek bu.

Mesela bu metin, işbirliği içinde mi hazırlandı, yoksa gelen hazır metine başbakan sadece imza mı attı?

“İşbirliği” işin neresinde mesela?

Yetki kimde?

Yetki demişken, yazarken en zorlandığım yer burası.

İnanın, bazen “yetkililer” yazmam gerekiyor ve ben bu kelimenin yerine ne yazacağımı bulamıyorum.

Mesela bu “ İşbirliği Anlaşmasının” maddelerinden biri de

“700 Öğrenci kapasiteli 7 yıllık eğitim verecek olan Gazimağusa İlahiyat Koleji projesi yapılacak” maddesi.

Gel de şimdi KKTC Milli Eğitim Bakanı için “yetkili” yaz !!

Evet bir ülkenin eğitim ihtiyaçlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanında ve M.E.Bakanlı ihtiyaçları belirler ve ülkenin Maliye Bakanlığından yetki ister.

O zaman sormazlar mı Sn. Çavuşoğlu’na, “Sn. Bakan, Gazi Mağusa’da çocuklar sular altında, çadırda eğitim almaya çalışırken, Gazi Mağusa’nın acil ihtiyacı Gazimağusa İlahiyat Koleji’ miydi?

Bu ihtiyacı hangi verilere göre belirlediniz?

Örneğin KTOEÖS’nın bundan haberi var mı?

Hatta sizin bundan haberiniz var mıydı?

Haberiniz vardıysa bu ayıbı nasıl yaptınız Melekler şehrine?

Yoktuysa, size “Bakan kim, takan kim” denmiş resmen.

Bunu nasıl içinize sindirdiniz?

İçinize sindirmekle kalmayıp, bu halkı nasıl bu kadar aşağılattınız?

Merak ediyorum, seçimlerde ne deyip oy isteyeceksiniz mesela?

Sadece siz değil, tüm bakanlara ve siyasilere soruyorum.

Eğer diyorsanız ki “ parayı veren düdüğü çalıyor”.

O zaman ben de tekrarlamış olurum, “sizin o koltuklarda işiniz ne?”

Hani okullar için yaptığınız açıklamada, “gerçeğimiz bu ve biz bu gerçekle yüzleşeceğiz” dediniz ya,

Yok Sn. Bakan, öncelikli gerçeğimiz bu değil.

Öncelikli gerçeğimiz ve yüzleşmeniz gereken, Bakan mısınız? Yoksa “Bakan kim takan kim” konumunda mısınız?

Hükümet misiniz, yoksa hükmedilen mi?

Yani özetle yetki kimde?

Yetkili iseniz gereği gibi davranın ve ülke adına kararları siz verip, yetemediğiniz yerde halkınızla paylaşın ama asla “Bakan kim takan kim” durumuna düşmeyin.

Yok yetkisizseniz de, o koltukları işgal etmeyin!!