Bakan Nazım Çavuşoğlu, VII. Eurıe Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne Katılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyanın en seçkin üniversitelerinin, akademisyenlerinin ve yüksek öğrenim sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılacağı VII. EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’ne katılmak üzere bugün öğle saatlerinde İstanbul’a gidiyor.
2 Mart Çarşamba günü İstanbul Aydın Üniversitesi “Halit Aydın” Kampüsü’nde gerçekleştirilecek zirvenin açılışında konuşma yapacak olan Bakan Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu
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